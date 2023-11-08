《盤前掃瞄-國外消息》那指連8紅；澳央行重啟緊縮

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【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.美債殖利率與國際油價下跌，市場仍持續關注聯準會是否升息，以及美股財報的陸續公布，美股主指全收高，那指連8漲、道瓊與標普500連7揚，道瓊與那指創2021年11月以來最長的連續上漲紀錄。道瓊指數漲56.74點，漲幅為0.17%，報34152.60點；那指漲121.08點，漲幅為0.90%，報13639.86點；標普500指數漲12.40點，漲幅為0.28%，報438.38點。

2.通膨打不退 澳央行重啟緊縮。在全球主要央行相繼暗示通膨已獲控制，並開始停止升息之際，澳洲央行卻因為通膨頑強難降，被迫在連續四個月按兵不動後，7日再度恢復緊縮貨幣政策，將現金利率提高1碼到4.35％，達12年新高水位。

3.Fed新鷹王潑冷水 升息還沒結束。被視為聯準會（Fed）新鷹王的明尼亞波里斯聯準銀行總裁卡什卡利（Neel Kashkari）日前接受媒體專訪時指出，他寧可Fed過度緊縮貨幣政策，也不要因為做的太少，導致通膨無法回到2％目標。卡什卡利今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有投票權。

4.沙國石油Aramco 淨利慘跌。沙烏地阿拉伯國家石油公司Saudi Aramco在7日公布第三季淨利年跌23％，主要受油價和銷售量雙雙下跌拖累。

5.遊戲大賣 任天堂調高全年財測。任天堂7日公布會計年度上半年（4到9月）營收達7,962.4億日圓（約52.9億美元），是2017年Switch上市以來最高紀錄，證明任天堂持續靠強檔遊戲及主題電影刺激買氣。任天堂因此調升全年度財測。