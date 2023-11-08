「殺手法規」 韓德洙：應該要廢除！

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韓國總理韓德洙7日在「Invest Korea Summit 2023」大會中宣布，來自美、歐、亞三大洲的五家外國企業承諾將在韓國投資9.4億美元。韓德洙承諾，應該要廢除不合時宜的「殺手級法規」，且會加強租稅優惠與投資激勵措施。

Invest KOREA Summit 2023是韓國2006年舉辦外商投資週以來，首度移釜山舉行，而韓國從上到下都在積極爭取2030年EXPO在釜山舉辦。

美、歐、亞三大洲的五家企業分別來自美國、法國、西班牙、日本與泰國等，投資於四個不同領域，包括離岸風電、量子運算基礎設備、油、電混合車、半導體材料與晶片的光阻等。

韓德洙強調，外資來韓投資將加速韓國工業邁向永續，同時也將成為加強韓國發展半導體、生技與AI等，因此，為使外資來韓投資有更進一步的發展，將放寬與修正相關投資法領規障，特別是被韓國國內、外投資者視為「殺手法規（過度管制措施）」應該要廢除，並承諾，「還將加強租稅優惠與投資激勵措施。」

產業通商資源部長房文奎則進一步指出，將增加對外資來韓投資的現金補助，以及在研發方面的「全力支持」。

東道主的釜山市長朴亨埈則盼現場來各全球各國的投資能支持釜山申辦2030年的EXPO，讓「漢江奇蹟」的經驗在釜山再現，他還說，釜山也將改革法令規章以提供前所未有的獎勵措施來支持企業的發展。