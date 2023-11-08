《資服股》倍力第3季毛利率回升至近20％ 前3季每股盈餘3.12元

【時報記者莊丙農台北報導】倍力(6874)公布第3季財報，單季營收2.37億元，年增34.28％，營業毛利0.47億元，毛利率19.73％，營業利益0.2億元，年增23.47％，稅後淨利0.14億元，年增21.79％，每股盈餘0.65元。

前3季累計營收13.06億元，年增3.15％，稅後淨利0.69億元，年增22.38％，每股盈餘3.12元。此外，10月營收為0.73億元，年增26.40％，前10月累計營收13.78億元，年增4.16％。

倍力表示，第3季度的毛利率提升近20％，主要原因是產品組合的改變，自有產品銷售比例提高。為了持續開發新產品推升毛利率，公司也增加研發量能；截至10月底，倍力研發團隊規模增加近一成的人力，而增加自有產品數量以及現有代理產品整合優化所帶來的效益，也可望在明年下半年起陸續顯現。

在ESG浪潮下，上市櫃企業即將面臨最緊迫問題是明年起自結財務報告公告日將從原本的年度終了後90天縮短為75天，且2026年起3年內也將逐步施行上市櫃公司從股東會召開日7日前需上傳股東會年報，提早至3月中與年度財報同步上傳，且年報內容亦增加永續資訊專章。倍力不僅可以協助企業從「碳管家」（CarbonKeeper）導出碳排相關數據與報告書，同時可以整合「財務報告解決方案」的任你收（EZSO）和任你排（EZPI）協助上市櫃企業高效率產製符合法遵要求的財務報告書與股東會年報；更重要的是，有別於同業需要高度客製化，倍力的自有產品皆相當靈活有彈性，可隨時依照法規的調整為客戶進行系統升級，這也使得這兩款自有產品客戶接洽度相當高。