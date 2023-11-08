《電零組》川湖升Q4財測 2024~2025年笑擁AI財

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【時報記者張漢綺台北報導】AI伺服器趨勢成型，伺服器導軌廠川湖(2059)不僅上修今年第4季營收，亦樂觀看待2024年及2025年，川湖執行副總經理王俊強表示，第4季營收、產品組合及本業獲利都是今年最好的一季，雖然傳統伺服器庫存調整要到明年第2季，預期明年第1季是谷底，之後會逐季上去，正面看待2024年/2025年AI發展趨勢，預期我們會是很大的受益者。

俄烏戰爭、美元升息使得全球經濟放緩，導致傳統的server庫存調整及新平臺的導入比原本預期還更久，川湖今年前3季合併營收為38.98億元，年減32.91%，營業毛利為22.85億元，年減30.6%，合併毛利率上升至58.63%，年增1.96個百分點，營業淨利為18.2億元，年減33.84%，營業淨利率為46.7%，年減0.65個百分點，稅後盈餘為21.54億元，年減36.47%，每股盈餘為22.61元。

王俊強表示，今年是慘淡的一年，幸好有AI，過去兩年開發新產品陸續問市，讓今年1到3季產能利用率僅32%，且新廠今年第1季開始提列折舊，整體毛利率還能來到58.63%算很幸運，由於AI導軌產品持續出貨增加，我們10月合併營收6.14億元，來到今年單月新高，因此第4季的季增率由先前所說的5%到10%調高到兩位數以上成長。

隨著AI伺服器相關產品出貨攀升，第3季AI伺服器佔川湖營收比重約9%，王俊強表示，今年是AI元年，對川湖來說，以AI GPU為主的新科技潮流已經開始在繁衍生枝，成為趨勢不可擋的產業，亦影響一般hyperscale及enterprise伺服器，帶動伺服器相關產業的蓬勃發展，包括：水冷/氣冷/CPU/GPU/ASIC等造就整個產業繁榮，無論傳統或是GPU/ASIC都是很正面趨勢，正面看2024年/2025年AI發展趨勢，我們會是很大的受益者，在新一代AI伺服器產業市佔會達5成以上。

王俊強指出，雖然傳統伺服器庫存調整要到明年第2季，明年第1季是谷底，之後會逐季上去，但今年這麼艱困的環境，川湖業績已來到這個水準，隨著經濟規模及營收上來之後，我們相信未來是蠻正面的，只要稼動率回升到70%，單月營收就有機會回到10億元。