美中軍控會談具建設性 拜習會前保持溝通暢通

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美國今天指出，本週已就武器控制和防止核武器擴散與中國進行具建設性談話，作為兩國領袖本月可能會面前保持溝通管道暢通的部分努力。

美國官員表示，昨天在華府舉行的武器控制談話由美國國務院助理國務卿史都華（Mallory Stewart）與中國外交部軍控司司長孫曉波帶領。這是歐巴馬政府以來，美中首度舉行這樣的談話。

路透社報導，確保全球兩個最大經濟體間的激烈競爭及雙方在貿易、台灣和南海等一系列問題上的爭議不會演變成衝突，一直以來都是美國最優先要務之一。

華府也關切中國核武庫擴張。根據美國國防部評估，中國擁有500枚核彈頭，雖仍低於美、俄核武數量，但一些分析師認為可能升高衝突風險。

美國國務院指出：「雙方就武器控制和防止核武器擴散等相關問題進行坦誠、深入的討論，以作為持續保持開放溝通管道及負責任地管理美國與中華人民共和國間關係的部分努力。」

美國國務院表示：「美國強調提高中國核透明度以及實質參與實際措施的重要性，以管理和減少核子與外太空等多個領域的戰略風險。」

美國國務院引用國務卿布林肯（Antony Blinken）和白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中國外交部長王毅在華府的談話指出：「近期高階官員接觸後，舉行了這次具建設性的會談。」

中國駐華府大使館表示，沒有任何立即的回應。

拜登政府高階官員10月31日說，美國總統拜登和中國國家主席習近平的團隊原則上達成協議，兩位領導人本月將在舊金山會面，但關鍵細節尚未敲定。

美國國防部10月19日發表的年度報告就中國軍力指出，中國目前已擁有500多枚作戰用核彈頭，到了2023年可能將有超過1000枚。

美國目前擁有約3700枚核彈頭，其中已部署約1419枚戰略核彈頭；根據美國科學家聯盟（Federation of American Scientists），俄羅斯擁有4489枚核彈頭，其中已部署約1550枚核武。