《數雲端》富邦媒前3季每股賺10.32元 雙11再添Q4柴火

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【時報記者張漢綺台北報導】台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)公布前3季財報，其中第3季歸屬於母公司業主稅後純益7.5億元，累計前3季每股盈餘為10.32元，年增2.8%，富邦媒表示，第4季為零售業旺季，雙11強勢開跑助攻，有望為營運添柴火。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、電視購物及型錄，第3季合併營收約250.7億元，寫下單季歷史新高，營業利益9.1億，EBITDA達12.2億元，EBITDA margin(利潤率)與去年同期相比維持在4.9%，歸屬於母公司業主稅後純益7.5億元，單季每股盈餘3.12元，還原一次性損益每股盈餘則亦年增6.1%。

富邦媒112年前3季合併營收達764.1億元，年增6.7%，為歷年同期新高，營業利益30.1億元，營業利益率3.9%，歸屬於母公司業主稅後純益達24.8億元，每股盈餘10.32元，年增2.8%，還原一次性損益每股盈餘年增率則為7.6%，獲利穩健。

富邦媒表示，疫後社交逐步回歸日常，民眾報復式出國旅遊，以及全球總體經濟情勢不確定性仍高的情況下，富邦媒仍表現持續優於台灣整體線上零售業，即便面臨去年同期的高基期，仍較去年同期成長，持續創下歷年同期新高。

展望第4季，富邦媒表示，第4季為零售業旺季，雙11強勢開跑助攻，有望為營運添柴火。

迎戰來勢洶洶的年末購物熱潮，momo動員全台物流中心、主倉、衛星倉及雙11物流調節中心共約60座倉儲備戰，加上自有車隊富昇物流與配送商、供應商策略聯盟，協力衝刺配送效能。

此外，今年第3季甫上線的momo「綠活會員」也搭上雙11列車，號召mo粉一鍵點選加入「綠活會員」行列，就可優先使用「循環袋」、訂單商品「集中到貨」兩大減碳物流新選擇，雙11期間跟著momo一起實踐綠色消費。