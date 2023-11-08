《資服股》緯軟Q3獲利創次高 前3季每股盈餘6.13元

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【時報記者莊丙農台北報導】緯軟(4953)董事會通過第3季財報，受惠互聯網龍頭及新能源電動車雙引擎續熱，單季稅後淨利1.63億元，創歷史次高，每股盈餘2.29元，累計前3季稅後淨利4.18億元，為歷年同期新高，每股盈餘6.13元。

緯軟今年營收逐季攀升，第3季合併營收22.2億元，季增4.4％，年增6.8％，再創歷史新高，毛利率20.5％；營業利益1.59億元，季增7.1％，年增0.3％，營益率為7.2％；稅後淨利為1.63億元，僅次於去年第4季1.64億元，每股盈餘2.17元。

前3季合併營收為64.03億元，年增9.3％；毛利率20.1％；營業利益4.41億元，年增1.3％，營益率6.9％；稅後淨利4.18億元，每股盈餘6.13元。

展望第4季，在雙引擎驅動下，營收有望再次創高，全年營收、獲利挑戰新高。短期雖仍須面對景氣復甦不確定性的挑戰，公司指出，將秉持風險管理優先原則審慎經營。長期來看，IT技術不斷推陳出新，許多龍頭企業已提出AI大模型的計畫或相關落地應用，樂觀看待AI長線發展潛力。

此外，10月合併營收7.72億元，月增0.3％，年增14.9％。10月打破傳統淡月，繼今年5月以後再次回到雙位數年增率；累計前10月營收為71.7億元，年增9.9％，創同期新高。