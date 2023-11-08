科思創連續三年參展中國進博會

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德國材料製造商科思創連續第三年亮相中國國際進口博覽會，藉由這項促進國際合作的年度盛會，深化與產業鏈夥伴的合作關係，並展示其在實踐循環經濟方面的最新成果和承諾。

科思創執行長施樂文博士（Dr. Markus Steilemann）表示，面對氣候變遷等全球性挑戰，我們比以往任何時候都更需要包括塑料在內的創新材料，來實現真正的永續未來。中國制定了宏偉的氣候目標，在電動車和再生能源等充滿活力的市場領域位居領導地位。科思創期望透過材料專長積極協助中國綠色轉型，同時推動業務發展。

科思創將以「開創淨零新境」為主題參展，設置包括「隨新而行」、「綠色家園」、「風光無限」和「生生不息」等多個展區，呈現永續材料在這些領域的核心功能。此外，科思創還專門設立「科家故事」專區，以互動方式增進觀展者，尤其是非化工背景觀展者對科思創的瞭解。

「生生不息」展區展示科思創在回收技術和替代性原材料方面的最新成就。科思創特有的化學回收技術製造的聚氨酯軟泡是亮點之一。這項突破性技術能夠回收利用廢棄床墊中的泡棉，將其轉化生產新泡棉的關鍵原料，賦予廢棄泡棉新生。

「隨新而行」展區最引人注目的展品當屬中國電動車品牌高合汽車的最新款科技豪華SUV——HiPhi Y，其內外飾元件廣泛應用了科思創先進的永續材料解決方案。例如，其雷射探測與測距雷達(LiDAR)透明罩採用了高光學性能聚碳酸酯，該材料可耐115攝氏度高溫，具備高紅外線穿透率，為系統的可靠穩定運行提供保障。雙方在去年進博會期間已達成戰略合作，共創未來外出移動新模式。

此外，科思創致力於透過合作發展出超低能耗建築材料。建築產業占中國碳排放一半以上，其節能和減排的重要性不言而喻。科思創在「綠色家園」展區展示一系列相關解決方案，包括用於窗框的聚氨酯拉擠複合材料和牆體的高效建築保溫解決方案。本屆進博會期間，科思創還將與浦東的主要開發企業和產業鏈夥伴簽署協定，深化多方合作，促進永續解決方案在建築產業的推廣應用。

科思創中國區總裁雷煥麗表示，數次參與進博會讓科思創受益匪淺。借助這個獨有平臺，科思創不斷深化各領域合作夥伴關係，全面展示我們自身以及支援下游產業邁向循環經濟未來的優秀實踐。這些夥伴關係絕不止於進博會。我們期待攜手產業鏈各方，開發更廣泛的解決方案，探索創新商業模式，以支援中國的永續發展。