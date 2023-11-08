今天立冬用A5和牛進補 王品6大鍋物祭加菜

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今（8日）天「立冬」，冷空氣報到天氣轉涼，是吃鍋進補好時機，王品集團旗下六大鍋物品牌火力齊發，「旬嚐」推出平日午間雙人商業套餐，最低只要1,599元起，即日起至11月30日凡消費雙人商業套餐，即款待指定飲品2杯。「嚮辣」全新菜單即日起於台北捷運西門店搶先上市，除了加入3大和牛冠軍澳洲純血和牛、極奢A5和牛及日本F1國產牛，更添加獨門秘製和牛油，讓麻辣鍋湯頭加倍濃醇。

「旬嚐 精緻鍋物」即日起到11月30日，平日推出3款午間雙人商業套餐，提供特選海鮮盛合、美國Prime翼板牛、西班牙伊比利豬梅花等選擇，套餐最低1,599元起，11月30日前消費雙人商業午餐，款待指定飲品2杯，並且享有管家桌邊服務，烹煮肉品、海鮮去殼，貼心切玉米去梗，不用動手即可享用美食。

冬季奢華和牛端上桌，火鍋控快揪友開吃。「嚮辣和牛麻辣鍋」慶祝消費者吃爆百萬盤和牛，即日起新菜單搶先在台北捷運西門店上架，798元套餐新添冠軍澳洲純血和牛肉片吃到飽。榮獲2023年澳洲和牛大賞冠軍的冠軍澳洲純血和牛，擁有可追溯生命週期的100％珍貴日本血統，以優質穀物放養於澳洲原始草原，入鍋輕涮口感軟嫩、香氣足夠，吃多了也不膩口。「和牛涮」即日起到12月31日，限量供應澳洲金牌純血和牛肋眼、紐約客，加入Line好友領券，原價990元肉品能以399元加購，直接現打四折。

天氣變冷吃鍋最暖胃，「尬鍋」最新泡椒酸菜雞湯火鍋，酸辣開胃超過癮，即日起到12月3日加碼晚鳥優惠，晚間9點後入場，消費滿千送百元加菜金。11月30日前到「青花驕」全台門店消費青奢時尚宴套餐，加贈特選豬梅花，到FB指定貼文留言領券，還能用88折嚐鮮。「聚日式鍋物」攜台灣三麗鷗，推出期間限定聚X Hello Kitty聚萌粉紅牛奶鍋，12月31日前內用消費任一主餐加價99元即可升級享用。活動期間內用消費雙人瀑布聚系列餐點，再加碼贈Hello Kitty幸福聚吉御守。