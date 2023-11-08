1筆美軍資訊賣多少錢？交易價曝光太驚人

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【中時新聞網 吳美觀】美國現役軍人個資有多廉價，令外界難以想像！美媒消息指出，杜克大學一項研究顯示，數千名現役美軍的家庭住址和健康狀況等敏感資訊，都可從數據經紀商那裡線上購買，且以每筆0.12美元（約台幣3.86元）的價格販售。研究指出，詐騙者還可以利用這些資訊追蹤或勒索軍人家屬。

CNN報導，杜克大學研究人員發現，買家可以根據地理位置購買軍人資訊，例如先確認軍人是否在北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）、維吉尼亞州匡堤科（Quantico）和其他敏感軍事地點附近居住或工作。而更進一步資訊，包括軍人的財務狀況、種族、宗教和政治立場，甚至是否已婚已育，孩子們的性別和年齡都能被挖掘出來。

美軍個人資訊外流，凸顯美國在國防和國安上存在巨大漏洞，不少專家擔心某些情報機構可以透過線上購買資訊來了解美軍人員的行蹤和弱點。研究也指出，有心人還能利用這些資訊追蹤或勒索軍人家屬。

杜克大學公共政策學院高級研究員Justin Sherman表示，取得這些資料非常容易，輸入一個簡單的域名，每筆資訊最低只收費0.12美元，且不用受到任何背景調查。

研究人員以每筆0.12~0.32美元的價格購買高達4.5萬名美軍人員的數據，此外，還取得5000多條軍人家屬的資訊。

報導指出，美國每年多達數百萬人的個資被出售牟利，而資料來源包括行動應用公司和信用報告機構，部分企業也將其客戶資料整理並私下販售。

美國國防部發言人Timothy Gorman也承認，大量且不斷暴增的資訊被用於商業用途，引發公眾對隱私利益、國家安全以及操作風險的擔憂。他強調，五角大廈有責任保護個人的隱私利益。

五角大廈和美國情報界長期以來一直擔心外國間諜可能如何利用市場來獲取美國人的個人資料。