美科科技(MCM)知名標竿綠色植物性切削液 工具機CNC加工產業最愛領導品牌

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

在2003年成立的美科科技，創立MCM自主品牌，專職生產「氣候友好型植物性金屬切削液」。以大地共生為研發主軸、東方世界環境人文為背景、GREEN THE LAND、BLUE THE SKY為藍圖，於2004年成立臺灣第一所金屬加工油產業研發中心，為臺灣第一家擁有研發生產能力的氣候友好型金屬切削液企業。為協助臺灣產業邁向淨零碳排，秉持「環保、健康、安全」的企業精神不斷精益求精，開發綠能新材料，全系列產品已通過ROHS檢驗合格，製程、品保、管理通過ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001合格認證。

美科科技(MCM)研發的SUPERSOL氣候友好型植物性切削液榮獲2023台灣精品獎，以「綠色新材料」為主要原料，在現代智能化高效加工產線，美科高效植物切削液可以滿足高壓冲刷冷卻加工不起泡，針對高敏感的鋁材擁有絕佳的抗氧化保護，對於難加工合金鋼材，如：高鎳合金及鈦合金，更是液態冷卻刀具可延長刀具壽命，確保精度及尺寸的穩定性，為工具機加工產業的最愛。同時，協助工具機加工產業達到「環保、健康、安全」的生產場域，改善金屬加工環境、維護金屬加工從業人員的健康。SUPERSOL G2氣候友好型植物性切削液擺脫傳統礦油性產品結構，適用於不同品項的加工材質與工藝。通過適切管理，生命週期可達3~5年(一般產品約6~8個月)，提高整體使用效率與減少廢水產出。達到「減費、減廢」，愛護地球並創造「環保、健康、安全」的工作環境，邁向淨零碳排、永續發展。

注重綠色循環、努力實踐ESG生態圈共贏的美科科技(MCM)，以客戶為導向，致力於提供客製化的解決方案，同時專注研發環保、氣候友好型高效植物性切削液，使切削作業更加精準、順滑，藉由不斷開發環保新產品，以滿足不斷變化的市場需求。洽詢專線03-3864599。