第一屆亞洲防詐高峰會在台舉辦 多國警政與企業齊聚

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

隨著亞洲詐騙升溫，全球防詐聯盟GASA（Global Anti-Scam Alliance）宣布將與其創始成員信任科

技服務商Gogolook（走著瞧股份有限公司）在台灣共同主辦首屆亞洲防詐高峰會（Anti-Scam Asia Summit，ASAS），自本月20日起連兩日的高峰會舉辦於台北萬豪酒店，並將以「扭轉亞洲詐騙潮」為核心，聚焦AI詐騙對資訊安全以及各產業營運的衝擊，透過實體與線上混合方式進行。

本次亞洲防詐高峰會共邀集台灣、泰國、馬來西亞、菲律賓、日本與新加坡等國的執法單位、企業、學者以及非營利機構等代表分享各地最新詐騙趨勢與因應策略，創造跨國、跨界、跨部門的對話與交流機會，主動遏阻詐騙在亞洲滋生。

亞洲防詐高峰會首屆選定台灣 GASA與Gogolook攜手奠定亞洲防詐產業鏈基礎，近年來詐騙迅速演變成一個全球關注的議題，而歐洲也開始提出「淨零詐騙（Scam Net Zero）」願景。根據GASA（Global Anti-Scam Alliance）與Gogolook共同針對亞洲11個地區、超過2萬名受訪者的調查顯示，有超過50%的民眾每週至少接觸到一次詐騙，凸顯亞洲是詐騙升溫最快的地區之一，而完整的調查將統整於「亞洲詐騙調查報告」在月底的亞洲防詐高峰會（Anti-Scam Asia Summit，ASAS）中正式發佈。

隨著AI技術不斷進步，將推升社交工程詐騙複雜度與威脅，而各國不同單位之間的合作將扮演關鍵性的角色。GASA執行董事Jorij Abraham表示：「舉辦於葡萄牙里斯本的防詐高峰會剛落幕，創下了有史以來最高的參與人數。隨著亞洲地區的詐騙情勢升溫，我們也相當期待透過首次的亞洲防詐高峰創造更多合作契機，並吸引更多政府機構、企業和非營利組織關注，落實幫助全球消費者避免落入詐騙陷阱的目標。」

第一屆亞洲防詐高峰會的主軸將聚焦AI詐騙對資訊安全以及對策，涵蓋的產業包含科技、金融、電子商務、人力市場等，並邀請亞洲多國政府、企業、消費者保護機構與學者共同拆解最新的詐騙趨勢與共商因應之道。擔任GASA董事的Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示：「作為全球領先的信任科技服務商和GASA創始成員，我們很榮幸能夠主辦首屆亞洲防詐高峰會。隨著防詐已受政府、企業與民眾高度重視，此時正是全球防詐產業發展與制度建立的關鍵時刻。在GASA歷經四年的努力，歐美地區的高峰會已吸引各國的執法機構以及參議員、或是Meta、Google、Amazon等跨國企業高層參與，而本次的亞洲防詐高峰會將是通力扭轉亞洲詐騙潮的開始！」