傳以軍展開下一階段攻勢 鎖定哈瑪斯迷宮般地道

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安全事務方面的消息人士說，以色列軍方正在展開對哈瑪斯的下一階段戰爭，將目標鎖定哈瑪斯位於加薩北部迷宮般的地道與指揮結構，這項作戰行動可能需要數月時間才會完成。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的槍手10月7日發動跨境攻擊，造成1400人死亡並擄走約240名人質後，以色列部隊從空中轟炸加薩，並出動地面部隊將這塊巴勒斯坦沿岸飛地一分為二。最近幾天，以軍包圍加薩市（Gaza City），並在深入加薩街道時與哈瑪斯戰士交戰。

根據巴勒斯坦衛生當局官員統計，加薩當地的死亡人數已破1萬人，以色列面臨日益升高的外交壓力，各界紛紛要求人道停火。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）6日批准對加薩市與加薩走廊北部的進一步作戰計畫。以色列國防軍（Israel Defense Forces, IDF）不願對細節發表評論。

5名以色列國安消息人士告訴路透社，找到並摧毀蔓延北加薩底下的龐大地道網絡，將是下一階段進攻的主要部分，而這需要時間。

哈瑪斯與另一個武裝團體伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）的兩名消息人士說，以色列戰車往加薩市中心挺進時，面臨哈瑪斯戰士的頑強抵抗，他們利用地道網絡發動伏擊。

巴勒斯坦消息人士說，一名戰士從一個地道豎井竄出，發射一枚火箭推進榴彈，接著消失得無影無蹤，之後又在另一個地道入口冒出，再度發動攻擊。

以色列軍方首席發言人哈加里（Daniel Hagari）7日說，以色列的戰鬥工兵部隊使用爆炸裝置炸毀地道，這些作戰行動已摧毀100多個井狀通道。

前以色列情報官員梅拉米德（Avi Melamed）是1980年代末期與2000年代初期第一與第二次巴勒斯坦大起義的談判人員。他說，以色列國防軍正在執行一個有結構的計畫，以找出地道位置、摧毀火箭發射地點並殺害哈瑪斯指揮官與戰士。

他說：「這是關於剷除軍方支柱。要說我們正在研究需要花費數個月時間的行動，這是非常合理的。」