《半導體》驅動IC回溫！ 瑞鼎Q3獲利季增近5成

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【時報記者王逸芯台北報導】瑞鼎(3592)第三季營運回溫，營業淨利季增加近5成，單季每股賺5.82元。瑞鼎指出，第四季為傳統淡季，但AMOLED手機產品動能不差，有機會縮減營收衰減幅度，整體來說，下半年營收將優於上半年及去年下半年。

瑞鼎第三季合併營收50.2億元，季增5.7%、年增28.6％；營業淨利4.0億元，季增加49.4%、年減少10.8%；稅後淨利4.4億元，季增加4.9%，年減少19.8%；每股盈餘5.82元。單季毛利率29.3%，季增加1.2個百分點、年減少8.2個百分點。

瑞鼎累積前三季合併營收134.3億元，年減少27.9％；營業淨利8.6億元，年減少72.8%；稅後淨利10.3億元，年減少70.3%；每股盈餘13.58元。前三季整體毛利率28.4%，年減少14.2個百分點。

董事長黃裕國表示，各產品線第三季營收相較第二季皆如預期呈現溫和成長，大尺寸產品線的電視需求有明顯減弱趨勢，惟受惠於IT產品回補庫存，拉貨力道明顯增強，整體大尺寸營收保有溫和的成長；中小尺寸AMOLED產品的需求微幅增溫，手機由於AMOLED滲透率持續提高，因此帶動手機產品持續保有拉貨動能；穿戴產品則表現穩健；車載顯示驅動IC本季增幅高於大尺寸及中小尺寸產品，主要是車載市場出現短暫回溫，並有長假前提前備料的需求所致，後續仍需觀察車市狀況；時序控制、電源管理IC也同步呈現小幅成長。

展望第四季，瑞鼎表示，由於第四季是上游零組件的傳統淡季，大尺寸及車載驅動IC的拉貨動能相較於第三季將會有所減少，惟AMOLED手機產品持續有新產品、新客戶及新機種的導入，可望縮小整體公司第四季營收的季減幅度。預計今年下半年營收優於上半年及去年下半年的目標可望達成。