月薪3.7萬免課稅！明年減稅大放寬 2025年報稅適用

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【旺得富理財網 王順泉】消費者物價指數（CPI）上漲達調整門檻，2024年綜所稅免稅額（2025年報稅適用）將調高，財政部試算，免稅額預估可望調升5,000元至9.7萬元，標準扣除額調高7,000元至13.1萬元，薪資所得特別扣除額調高1.1萬元至21.8萬元。

財政部預計於今年底前，依實際調整情況對外公告確定調幅。

綜合所得淨額公式為「綜合所得總額」-「免稅額」-「一般扣除額（標準/列舉扣除額）」-「特別扣除額」-「基本生活費差額（若為負值，則不須納入綜合所得稅淨額公式計算）」。

2023年基本生活費為20.2萬元，明年可能會隨可支配所得增加而調高，但預計仍將低於明年「免稅額＋一般扣除額」的22.8萬元，因此單身上班族「基本生活費差額」可能仍為負值，不須納入計算。

而明年「免稅額＋一般扣除額＋薪資特別扣除額」3者合計達44.6萬元。若所得總額低於44.6萬元，扣掉前述3項後，所得淨額將低於0，不須繳稅，等於平均月收入只要低於3.7萬元，就不會被課到稅。

同時，綜所稅課稅級距也將調整，適用5%稅率者，綜合所得淨額將提高至59萬元以下；適用12%稅率為59萬1元至133萬元；適用20%稅率為133萬1元至266萬元；適用30%稅率為266萬1元至498萬元；適用40%稅率者，綜合所得淨額為498萬1元以上。

就單身上班族而言，將可多扣除2.3萬元，以稅率5%至40%計算，有望省稅1,150元至9,200元不等。

如果是雙薪4口之家，按適用稅率5%至40%計算，將可望省稅2,800元至2萬2,400元不等。