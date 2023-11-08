《商情》期金連2弱；期銅自一個月高點回落；原油急挫逾4%；BDI連3紅

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時報-商情早報

1.避險情緒緩 紐約期金連2弱。

2.LME:11/07期銅收8186.50美元/公噸，跌51.50美元。

3.NYMEX:12月輕質原油跌3.45美元，每桶為77.37美元。

4.西德州原油下跌3.58美元，每桶為77.96美元。

5.11/07BDI運費指數為1559.00。

6.SICOM:天然橡膠12月期貨RSS3上漲0.30美分。

7.NYCE:12月棉花跌1.52美分，每磅為76.48美分。

8.CBOT:12月黃豆粉漲9.90美元，每公噸為447.40美元。

9.11/07TRJ-CRB下跌6.17，為275.72。

10.SGX:11/07 SGX 62%鐵礦石報每公噸125.26美元，跌0.82美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-避險情緒緩，周二紐約期金連2弱；中東衝突引發避險情緒消退，加上美元走強，令金價跌近三周低點，然而投資人將靜待美國聯準會(Fed)官員與主席鮑爾的談話；終場收盤報價，12月黃金跌15.10美元，報每盎司1973.50美元；12月白銀跌0.64美元；1月白金跌19.60美元；12月鈀金跌51.50美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-美元走強，期銅自一個月高點回落；因美元指數走強，使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，令有色金屬價格普遍承壓，以及最大消費國中國，貿易數據顯示復甦仍未明朗，出口加速萎縮，致倫敦(LME)銅價自一個月高點回落下跌。終場周二指標期銅下跌51.5美元；期錫下跌106美元；期鎳下跌533美元；期鋅下跌5美元；期鋁下跌22.5美元；期鉛上漲8美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-美元走強，周二歐美原油期貨急挫逾4%；因中國經濟數據好壞參半，引發市場對該國石油需求的擔憂，以及美聯儲加息預期降低，美元大幅走高，抵消了沙烏地阿拉伯和俄羅斯減產影響，油價應聲回跌逾3美元，並同步跌至7月以來新低，其中美國NYMEX-12月輕質原油期貨跌3.45美元，報77.37美元/桶；倫敦ICE-1月布蘭特原油期貨跌3.57美元，報81.61美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-運價走強，周二BDI指數連3紅；受益於跨大西洋航行噸位緊張，且中國10月進口額增長3%，令海岬型與巴拿馬型船運價合計增加超過940美元，終場波羅的海乾散貨BDI指數呈連續3個交易日收紅；其中最新報價BDI指數上漲36點，收1559點，漲幅2.4%；BCI指數上漲108點，收2427點，漲幅4.7%；BPI指數上漲5點，收作1453點，漲幅0.4%；BSI指數下跌1點，收作1097點，跌幅0.1%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-不確定性拖累，周二上海天膠期貨續跌近1%；據新加坡貿易商表示，當前膠市仍然波動，係因缺乏明確趨勢所致，加上美國聯準會(Fed)可能暫停升息的訊號將使得美元走軟，進而提高了供應鏈內的盈虧平衡成本，令終場上海天膠期貨續跌近1%；其中大阪交易所OSE橡膠4月期貨維持平盤，報每公斤257.9日圓；新加坡交易所SICOM橡膠12月期貨跌0.4%，報每公斤146.20美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨跌0.9%，收於每噸14045元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周二芝加哥穀物期貨多數回跌，因市場持續受巴西惡劣天氣條件支撐，大豆期貨持高在兩個月高點，玉米期貨回跌，受累美國產量和單產前景較高的預期，及10月的期末庫存也將略有增加，令市場價格承壓，小麥終止連4揚，美國農業部(USDA)評估當地50%的冬小麥作物狀況極佳，並較前一周上升3個百分點，打壓期貨價格轉跌，終場12月小麥跌5.5美分，12月玉米跌8.75美分，11月大豆漲8.25美分，12月黃豆油跌1.31美分，12月黃豆粉漲9.9美元。(鄧凱綺整理)

7.棉花期貨-中國需求擔憂，周二ICE棉花期貨跌近1%；因中國大量進口比美棉更加便宜的巴西棉，並打壓美棉價格，加上，美元走強，削弱投資人以美元計價的棉花吸引力，令期棉為連3日下跌，並跌至六個月最低；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉跌1.95%，報每磅76.48美分；中國鄭州商品期貨11月期棉結算漲0.06%，收報每公噸15705元人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-交易所計畫限制交易量，新交所鐵礦石回落下滑；因最大消費國中國，一家國有交易所表示將限制主要煉鋼原料期貨合約的交易量後，使得交易商保持謹慎態度，加上，中國東北地區出現反常寒冷天氣和暴風雪氣候，引發投資者對更多地區將受到寒流襲擊，將影響建築活動的擔憂，致新交所鐵礦石期貨價格下跌。終場周二新加坡交易所58%鐵礦石近月跌2.78%，報每噸113美元；62%鐵礦石近月跌0.65%，報每噸125.26美元。(呂方維整理)

(商品行情網)