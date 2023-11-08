緯穎法說後 外資評價雙升、喊2,400元

【時報記者任珮云台北報導】緯穎(6669)法說會後，美系外資升評至「買進」，並將目標價上調至新台幣2400元。

外資將緯穎評級由中性升級為買進，原因有三：（1）自2023年第三季以來，其ASIC人工智慧伺服器專案開始蓬勃發展，與自2024年以來全球頂級雲端服務供應商（CSPs）的高資本支出相呼應，以及世芯-KY(3661)對AWS Inferentia在2023年下半年/2024年的積極態度；（2）在經過三年多的努力後，緯穎成功交付Amazon專案；以及（3）常規伺服器的最糟時刻已經過去，預計2023年將觸底。

該外資法人將緯穎目標價由原先的1935元上調至新台幣2400元（相當於2024年下半年至2025年上半年預估EPS的21倍）。法人預計2024年至2025年的EPS將提高7-9％，調整後的2024年EPS將達100元，2025年的EPS為118元。

緯穎在法說會上表示，人工智慧伺服器的貢獻已經達到銷售的10％，無論是在2023年第三季還是前九個月（主要從2023年第三季開始）。管理層對於預期在2023年第四季和2024年實現的銷售急劇增長持樂觀態度，這將由人工智慧和非人工智慧專案驅動。法人認為，不斷增加的人工智慧伺服器比例，是緯穎在2023年第三季實現創紀錄的毛利率的原因，儘管研發和工程成本不斷上升。我們預計在2024年，由於人工智慧伺服器相關的一次性非經常性費用（NRE）和更大的銷售規模，毛利率將保持在較高水平。世芯-KY對其ASIC專案（已經推出並在2023年實現強勁增長）的評論，以及對2024年的積極展望，也支持市場對緯穎在2023年下半年和2024年的銷售/盈餘增勢的信心。