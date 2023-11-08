美股續揚 台指期拚連五紅

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台指期早盤8日跟隨美股走揚，盤中高點來到16,784點，目前指數暫報16,780點，上漲72點，漲幅0.44％，成交口數約3.7萬口。

美國聯準會理事Christopher Waller表示，美國第三季經濟成長引起聯準會的注意，就業市場降溫態勢明確，公債殖利率意外攀升對央行而言如同一場大地震；理事Michelle Bowman認為不確定金融情勢緊縮能否延續，預期未來還需要進一步升息；明尼亞波利斯分行總裁Neel Kashkari表示美國經濟依舊強勁，因此懷疑緊縮政策可能還做得不夠多，通膨與就業數據將是貨幣政策的指南針；芝加哥分行總裁Austan Goolsbee認為美國經濟正在放緩，公債殖利率維持高檔也將形成緊縮壓力，只要通膨持續改善，聯準會應該將重點放在目前利率需要維持多久；達拉斯分行總裁 Lorie Logan表示目前通膨的趨勢朝向3％而非2％，會密切關注近日公債殖利率回檔是否延續。

美股四大指數連日呈現反彈上漲走勢，反映市場對美國聯準會升息預期的降低，以及消費性市場回溫，台股預期也跟著反彈數日，但短線漲多需慎防高檔震盪，預期年底至明年仍將由AI科技股領軍上攻，本週也有眾多大型股的財報及法說，需持續觀察數據及明年展望，中長線2024年AI產業仍有成長動能，績優股逢回檔可留意，皆是台股後續回升的動能。

第一金投顧指出，台積電先前法說釋出也預期2024年將健康成長，主要著眼的成長動能仍在AI、HPC，及消費性的回溫，因此短線若回檔可留意相關受惠個股，未來投資主流仍將在AI，包括上游IC設計至下游零組件廠，都有機會持續受惠AI而帶動2024年業績成長，為2024年台股回升行情關鍵。

操作上，台股下殺有量上漲量縮，顯示多數資金對於追價依舊保守，現階段逢低布局仍是較為合適的作法，追高風險還是要留意。

關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨下跌10點，成交價8,700點，半導體30期貨上漲12點，指數報價4,567點；國外指數部分，東證期貨下跌5.75點，來到2,322.5點；美國道瓊期貨上漲97點，指數暫報34,206點；美國標普500期貨上漲20.25點，盤中報價4,391.75點，美國那斯達克100期貨上漲165點，盤中報價15,375點