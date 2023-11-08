bgreen運動家具新品亮相 居家運動市場再掀新風潮

時令進入立冬，正是養生保健的好時節，除了食療補身，保持規律的運動習慣更是不可少，才能從內到外達到深層的健康保養。而秋冬日夜溫差大，外出運動更得留意心血管承受度避免突發意外，建議可在家使用結合運動科技與工藝美學設計的運動家具，不用受時間及空間限制，站著、坐著、躺著就能輕鬆日常保健，再搭配不同動作來鍛鍊全身的肌力，減緩心血管疾病及三高威脅，可說是適合全齡者最佳的居家養生神器。

凍齡女神美鳳姐最愛的「uBed Ultra 頂級智慧律動舒眠床」，首創三核心舒眠律動，引領全球頂級睡眠與運動新創舉。圖／bgreen

bgreen運動家具陳宇助董事長表示：「bgreen擁有十八年的研發與臨床研究驗證實力，結合運動科技專利與運動醫學學理，與各大專業醫學教授與運動醫學專家合作，發表於國內外專業期刊的報告已達40篇以上，更有超過百項專利及安全驗證，商品品質及售後服務更有保障，近幾年陸續推出「全身垂直拍打律動機」、「運動養生椅」、「智慧水平律動舒眠床」等多樣化的運動家具，深受到許多民眾的肯定及喜愛，成為高工時、高壓力、久坐不動的上班族居家運動及舒壓首選，以及添購做為孝親長輩的健康好禮。然後市面上有許多品質良莠不齊的律動商品，長期使用恐有危害身體之虞，建議消費者在選購時務必確認慎選在台研發製造，具有專利及實驗室安全認證的專業律動機，才能安全的照顧全家人的健康」。

bgreen帶動了民眾居家運動的新風潮，今年度研發團隊更結合AI智慧及運動、養生訴求，推出多款功能再升級的「AI智慧運動家具」新品，讓民眾有更新穎且多元的選擇。「AI智慧雙振幅垂直律動機DR2」，溫潤質感外型採用歐洲進口的山毛櫸及傳承師傅手工打造，雙核心律動振幅創舉設計，3mm振幅可搭配不同伸展動作強化肌力訓練，適合上班族運動體能健身、迅速恢復全身活力，1mm振幅則可讓家中長輩溫和調養身心、作為居家保健使用，一機雙用讓運動養生更隨心所欲；「AI智慧運動養身椅BR1 (2024年式)」腳凳兼具變身設計，能搭配律動機進行多功能使用，並提供北歐頂級貓抓皮及義大利Nappa牛皮選擇，讓居家生活更添樂趣；「uChair AI智慧律動健身沙發BF3 (2024年式)」，是國內首創20mm超大振幅設計，可雙人一起律動，享受運動燃脂帶來的暢快感。此外特別推薦結合水平律動、垂直律動及五段式電動無限角度調整，領先全球三核心功能的「uBed Ultra 頂級智慧律動舒眠床」，能全面貼合身體的曲線角度，堪稱夢幻頂級健康床，再搭配bgreen與國內睡眠醫學權威專家合作研發的「全方位專利釋壓枕」及「完美曲線舒腿枕」，讓全身達到最深層的舒適放鬆，在每天長達三分之一的睡眠時間中，從頭到腳享受如貴婦般的尊榮寵愛感。

唯有健康才是人生下半場最大的財富，工作家庭繁忙之餘還是得維持足夠的運動量，才能享受健康的樂活人生，不妨趁著百貨週年慶活動，聰明入手最值得投資的健康資本，用AI智慧運動家具來照顧自己和全家人的健康，歡迎蒞臨各大百貨公司bgreen運動家具專櫃實際體驗最新產品，或電洽客服專線0800-895-899。