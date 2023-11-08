世界先進怎麼了！陸行之曝4點致命關鍵：高層1舉動「太貪心」

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【旺得富理財網李宗莉】晶圓代工四哥世界先進昨（7）日法說公布第3季財報，上季毛利率以26.5％創逾10年新低，第4季估續滑至22％~24％間，只剩去年一半，出貨量季減率上看1成，第4季營運恐更糟。知名半導體分析師陸行之表示，1個代工資優生竟交出全班墊底成績，比台積電、聯電差很多，主要有4點關鍵原因，並認為管理者在景氣循環頂部時太貪心，沒及時提前調整客戶及產品結構也有責任。

陸行之今（8）日在臉書發文指出，世界先進上季財報與本季財測雙摔，除了周期性因素，可能也有結構性問題，值得管理層探討。

對本季出貨量估季減8~10％，單價季減0~2％，產用率下探55~60％，毛利率繼續破底至22~24％，除比去年高點50％腰斬還慘，也較台積電、聯電、甚至Globalfoundries的表現差很多，陸行之分享4點看法。

1.缺貨漲價的惡果：過去2年的8吋成熟製程缺貨漲價的情況下，客戶怕拿不到貨，追著世界先進加價，簽長約重複下單，一度把世界先進的毛利率從過往的30多％，一口氣拉到虛胖的50％，等到景氣自去年第3季開始反轉，才6個季度，單價守住但免費加片增多，毛利率竟然對半砍超過，這應該算是周期問題。

2.LCD驅動IC不算好產品：歸因於國產替代，面板產業鏈自主，合肥晶合、中芯、華虹加碼投資驅動晶片代工，殺價不手軟，而驅動IC又算晶圓代工進入障礙較低的產品，世界驅動IC占比33％，又沒像聯電的AMOLED驅動IC進入障礙高，台灣驅動IC大廠也加碼下單大陸供應商才能跟新興設計公司競爭，難免對世界影響較大，我們認為這點算結構性問題。

3.工業/車用電源管理受庫存及需求雙重影響：佔比63％的電力功率晶片，相關客戶紛紛調整訂單（尤其是自己有晶圓廠的客戶），這應該算是周期問題，但認為可以靠了解市場需求及庫存做事先調整。

4.大缺貨時期是否將加高價的急單比例客戶拉高：當景氣反轉，這些客戶的瞬間消失，是否造成訂單大幅下滑，這當然算是周期問題，但認為管理者在周期頂部太貪心，沒有提前調整客戶及產品結構也有責任。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。