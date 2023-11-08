《國際金融》歐股連2跌 這國總理涉貪股市重挫

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周二葡萄牙股市重挫，表現落後泛歐STOXX 600指數。因葡萄牙總理柯斯塔（Antonio Costa）涉嫌涉入該國鋰礦開採與氫氣項目貪腐舞弊案而遭到調查，在7日宣布辭職。

周二泛歐STOXX 600指數收跌0.16%，報442.81點，延續前一日打破5連漲的跌勢。受惠於強勁的業績報告與全球主要央行將結束升息的跡象，上周該指數大漲逾3%。

包括美國聯準會主席鮑爾（周三、周四）等主要央行決策官員在本周發表談話前，市場亦趨於謹慎觀望。

受Mota Engil下跌5.6%拖累，葡萄牙PSI 20股票指數下跌2.5%。葡萄牙總理柯斯塔宣稱自己問心無愧，但他將放棄第四度問鼎總理大位的機會。

葡萄牙檢方發布聲明指出，這項針對柯斯塔等人的調查涉及「濫用資金、政治人物的主動與被動貪腐，以及以影響力圖利。」

Equiti Capital首席巨集觀經濟學家Stuart Cole表示，市場就是不喜歡不確定性。我們不知道這一切到底會如何、誰會成為繼任者、這會如何影響葡萄牙經濟？我們必須等看看，看未來幾周情況是否會變得較明朗。

歐洲央行副總裁Luis de Guindos表示，歐元區經濟可能在第四季略為萎縮，或至少增長停滯。

Morningstar歐洲市場策略師Michael Field表示，並不是說對利率到頂的熱情已經消失，在疲軟的宏觀背景下，我們只是希望看到通膨下降、看到眾央行談論降息多一點或至少提到降息。

受油價大跌拖累，能源股下挫2.5%，跌幅最大。中國經濟數據好壞不一，引發對這個全球第二大經濟體經濟復甦的擔憂。

礦業股亦隨銅價大跌2.3%。

在主要歐洲股市方面，英國富時100指數跌0.1%，德國DAX指數漲0.11%，法國CAC 40指數跌0.39%，義大利富時MIB指數跌0.69%，西班牙IBEX 35指數跌0.12%。

主要焦點股方面，瑞銀（UBS）收漲1.8%，帶動金融服務類股上漲0.9%，給大盤帶來支撐。其第三季整體基本淨利優於市場預期，並表示核心的理財業務正在回穩。

Watches of Switzerland Group飆漲13.1%，在STOXX 600指數中表現最佳。該公司看好到2028年全年獲利將成長一倍多。

Primark母公司AB Foods對新年度的展望樂觀，股價上漲6.8%。

西班牙旅遊平台Amadeus第三季調整後淨利意外強勁並宣布今年的第二個庫藏股計畫。

戴姆勒卡車（Daimler Truck AG）第三季營收獲利不及市場預期，股價下跌4.6%。