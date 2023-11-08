《汽車股》電油兼具打國際盃 三陽明年拚雙位數成長

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【時報記者葉時安台北報導】三陽工業(2206)終於公布新款電車款式，補足了國內車廠在電車市場的版圖，同時也達到成熟企業經營永續環保的目標。三陽機車董事長吳清源指出，身為國內機車業者外銷大廠，面對國際競爭不是沒有準備，新能源車的布局及策略應在核心技術成熟後再布局啟動。吳清源強調，電車策略雙箭齊發，明年營銷重心將在全球市場，挾帶今年內銷氣勢，期盼電、油雙具的完整產品線能拉動外銷動能，達到雙位數成長。

吳董進一步提到，呼應自己在2018年公開宣示與中油結盟布局電動車，吳清源五年間以鴨子划水態度，一次同時布局充電、換電不同車型滿足消費市場，他仍盼望應由中油領軍整合帶動所有機車業者，呼籲政府「不論充電或者換電，不要讓業者單打獨鬥，國家隊才是市場唯一解方」。

吳清源強調，只要中油組成國家隊帶頭，加油站能同時滿足加油、充電與換電三種能源補給方案，將一舉翻轉國內的電、油車市場比重，也解決業者各自投入研發建置的高額成本。「我認為由中油來主導才是正途。廠商各自做就是各自通通虧錢，如果中油帶頭做，所有廠商來配合中油，不僅不會虧這麼多錢，電車銷售量會比現在大，很容易就拉動市場銷售環境轉成電車為主」。

「一個機種要成功，一定要有最重要的核心技術，而電動車的核心技術就是電池。」吳清源指出，亞福的鋁電池搭配三陽的車型，屬已可邁入成熟量產的商業化階段，配合亞福的鋁電池量產時間表，該車款PE3增程車預計在2025年量產上市，量產規模將在2024年觀察因應全球趨勢變化做更精確的評估。

另外，根據瞭解，三陽中油合作的電動車款已取得相關專利並進入測試階段，預計2024年第二季量產，用戶可依照需求自行切換充電方式。其優勢為一般電池負極材料為石墨稀，中油則採軟碳，可以4C快充。另外，充電樁整合平台經中油透過公開招標委由遠傳開發，中油與台電的換電座也預計在明年第二季問世，該車款使用充換電系統，現今充電座規格為全球統一，屆時只要是中油設置的充電樁、換電站皆可隨充隨換。

三陽也補充，此次推出PE3主要瞄準機車族交通通勤與商用兩大區塊。若是商業用車，選擇PE3電油增程版，除能免除里程焦慮問題，也具備充電速度快、電池壽命長、一次買斷無需月租費的優勢，加上鋁電池能回收，符合商用車環保需求。若為市區定點通勤或是買菜族，則可選擇PE3純電版，環保無污染。