《美股》焦點股：Uber、特斯拉、eBay、KKR

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】焦點股

●Uber上季營收93億美元，年增率11%，淨利為2.21億美元，去年同期則是淨損12.06億美元，每股盈餘0.1美元。Uber表示，消費者需求穩健成長，樂觀預估傳統旺季的年末最後一季，獲利能力可望改善。Uber股價收漲3.68%，盤後一度微跌0.04%。

●根據了解，特斯拉中國大陸地區將從9日起上調Model 3和Model Y長續航車款售價，日後標準續航的也可能要調高售價。目前，特斯拉Model 3共有標續與長續兩種車型，參考售價分別為25.99萬與29.59萬人民幣。Model Y共有3款分別為標續、長續以及高性能，參考售價依序為26.39萬、29.99萬以及36.39萬人民幣。

●美國電商平台eBay上季每股盈餘1.03美元，預估值為1美元，營收為25億美元，與預期相同。eBay預估，本季營收在24.7億至25.3億美元間，應會低於市場預期26億美元，每股盈餘估計在1與1.05美元，市場預期為1.04美元。eBay股價收漲1.02%，但盤後一度重挫6.67%。

●美國大型私募基金管理業者KKR，上季可分配的獲利為7.8億美元，年減6.6%，主要是因為業務量減少，保險業務雖成長也難補上這塊財務缺口。至於每股盈餘為0.88美元，較預估值0.82美元好一點。KKR收漲近5%，盤後目前持平。