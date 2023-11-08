《其他電》外資評價不變 雙鴻憑財報走強

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者張漢綺台北報導】雙鴻(3324)將於11月15日舉行法說會，雙鴻第3季合併毛利率達26.54%、稅後盈餘4.91億元，同步創下單季歷史新高，累計前3季每股盈餘為11.71元，雙鴻10月合併營收11.98億元，月減3%，雙鴻表示，第4季可望與第3季相近，儘管美系外資最新報告維持雙鴻目標價300元，雙鴻今天早盤股價強勢走高。

傳統旺季來臨，雙鴻第3季合併營收為34.91億元，年增4.72%，營業毛利為9.26億元，年增34.7%，由於產品組合改善、台幣貶值及製程改善，單季合併毛利率為26.54%，年增5.91個百分點，創下單季歷史新高，營業淨利為4.77億元，年增77.26%，營業淨利率為13.69%，年增5.6個百分點，稅後盈餘為4.91億元，年增20.61%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為5.71元。

雙鴻今年前3季合併營收為93.68億元，年減10.17%，營業毛利為21.94億元，年增9.46%，合併毛利率為23.43%，年增4.3個百分點，營業淨利為9.92億元，年增16.43%，稅後盈餘為10.08億元，年減4.83%，每股盈餘為11.71元。

雙鴻將於11月15日舉行法說會，雙鴻預估，第4季可望與第3季持平。

隨著Cold plate(水冷板)及液冷CDU產品出貨放量，雙鴻預估，今年第4季AI伺服器佔伺服器營收比重可望達5%到10%，水冷散熱相關零組件/模組產品佔比亦可望逐步提升，第4季伺服器產品佔營收比重可望挑戰25%。

美系外資最新報告指出，雙鴻即將在11月15日舉行法說會，雖然雙鴻第3季業績優於預期，但市場關注3D VC認證進度等，維持雙鴻「觀望」評等，目標價300元。