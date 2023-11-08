環球晶明年續成長 外資喊買上看600元

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【時報記者任珮云台北報導】外資出具最新環球晶(6488)報告，重申「買進」，目標價為600元。

法人指出，由於電費成本/折舊負擔持續增加，導致環球晶第三季度核心營運結果的毛利率較弱，環球晶目前預計其收入將在2024年第一季度出現季度性下滑，部分原因是由於IDM客戶需求減緩，2024年第二季度有機會重新恢復增勢。鑒於需求前景疲弱，管理層預計部分2023年的資本支出將被延期至2024年，並預計其「3年新臺幣1000億資本支出計劃」的高峰支出將於2024年實現，相較於之前的指引為2023年。

各尺寸產能利用率方面，目前6吋約60-65%，8吋從第三季開始轉疲、約80-90%，12吋磊晶 100%、裸晶圓約90%，FZ與化合物半導體則持續滿載。

法人表示，儘管2023年處於下行週期，但預測環球晶今年營收全年仍將呈年增長，且毛利率將保持與前COVID時期相似（2018-2020年平均約38%，相較於2023年的37.8%）。在半導體的下行週期中，環球晶表現相對出色，受惠於公司擁有較高的長期供應協議（LTA）保護率，目前處於較佳的位置。

環球晶的管理層重申其LTA保持不變，客戶仍然堅守承諾，儘管市場前景較緩和。總體而言，法人預計2024年將是另一個增長年，營收仍預估有7.8%的年增，除了主要晶圓客戶的UTR重新恢復正增長，而且記憶體部門將觸底。此外，環球晶2023年的股息收益率約為5.1%。