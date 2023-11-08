11／8盤中熱門焦點股

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今（11/8）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）Q3每股賺5.71元創單季新高 雙鴻臉色紅了

散熱大廠雙鴻（3324）今開高後，欲小不易，早盤最高價一度來到331.5元，迄上午9：29的市價暫報326元，仍勁揚3%；技術面5日、月線與季線有機會在309元附近黃金交叉，波段值得持續追蹤。

公司年增20.6％，一季賺逾半個股本，達5.71元，締造單季獲利新高紀錄，累計前三季EPS亦突破1個股本，達11.71元。

雙鴻第三季營收僅季增34.26％，但雙率突飛猛進之下，帶動單季獲利大幅成長逾倍，財報表現優於市場預期，而雙鴻也公告將於本月15日召開實體法說會，由雙鴻董事長林育申親自上陣，AI伺服器的高速運算激勵散熱需求成為顯學，散熱廠對2024年的展望成為景氣風向球。

今年上半年奇鋐（3017）、雙鴻EPS分別繳出6.03元、6元財報成績單，二大散熱廠上半年財報處於伯仲之間，隨著雙鴻第三季繳出優於預期的財報成績單，今年度散熱廠的獲利排名仍有戲。

根據雙鴻公告的第三季財報，第三季毛利率、營益率26.54％、13.69％，雙率較前一季度、去年同期均雙升，營益率季增7.96個百分點，寫最近12季新高紀錄，第三季稅後純益4.92億元，季增105.78％、年增20.6％，每股稅後純益5.71元，創下單季獲利新高紀錄。

累計雙鴻2023年前三季營收達93.68億元，稅後純益10.08億元，獲利年減幅度收斂至4.83％，每股稅後純益突破1個股本，達11.71元，連續第五年獲利逾1個股本已無懸念，由於雙鴻今年前三季獲利幾已追平去年同期，今年度獲利超越2022年可期。

雙鴻昨（7）日同時公告10月營收，在工作天數減少之下，10月營收11.98億元，月減3％、年增14.9％，單月營收為歷年同期新高紀錄，上月無論是筆電、顯示卡、伺服器等產品的出貨動能都比去年同期好，推升營運表現持穩向上，累計雙鴻今年前10月營收達105.68億元，年減幅度收斂至7.85％。（工商時報 李淑惠、數位編輯）

（2）上半年配息9.1元 綠界科技按讚

第三方支付龍頭綠界科技（6763）周三開高走高，早盤最高價一度觸及445.5元，迄上午9：34的市價暫報439.5元，上漲2.57%。目前看起來，短中期均線多頭排列愈趨明朗。

公司在7日公告第三季財務報告。第三季營收3.88億元，年增3.4％，單季稅後淨利1.01億元，年增8.68％，每股稅後純益5.53元。綠界同時公告上半年盈餘分配案，每股擬配發現金股利9.1元。

綠界前三季營收為11.45億元，年增5.2％，稅後純益為2.88億元，年增12.5％，前三季每股稅後純益為15.77元，優於去年同期的14.77元。

綠界上半年每股稅後純益已達10.24元，平均一季可賺半個股本。法人表示，綠界已連續兩年賺兩個股本，2023年也有機會維持賺兩個股本的實力。

綠界表示，該公司所提供的第三方服務，一直以來為提升賣家與消費者交易便利性。看好市場對分期購物需求，綠界與裕融企業旗下的裕富數位資融合作，由裕富提供無卡分期服務，綠界商家會員申請後，可以在賣場提供「信用卡分期」與「無卡分期」的支付方案。對於中高單價的店家，有明顯幫助。

此外，綠界也成為首家協助推廣共同支付QR Code「TWQR」的第三方支付業者之一，綠界旗下會員只需要登入會員就能申請，開通後，商家將擁有一組付款專用的QR Code，消費者只要選擇自己常用的行動支付進行掃碼，就可以完成付款，大幅簡化消費者付款流程與時間，商家也不需要串接多家電子支付。

現階段已有30多家的「台灣Pay」金融機構與歐付寶等四家電子支付業者加入，明年將陸續增加業者，預計2024年每個電子支付機構都會加入。

展望第四季，適逢雙11開打，加上年末電商旺季，包括聖誕節、過年等購物旺季的到來，綠界也將迎來旺季效益。目前綠界科技商店會員註冊人數近40萬人，持續站穩第三方支付第一品牌的市場地位。（工商時報 何英煒、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.AMAX-KY(6933)：今以每股96元上市，AI題材吸引買盤敲進，剽悍大漲逾105%，蜜月行情發燙。

2.緯創(3231)：AI PC起飛，營運看旺，自營商連買相挺，放量大漲逾6%，百元在望。

3.華泰(2329)：10月營收16.24億元，年增35.81%，爆量強攻逾6%。

4.廣達(2382)：AI PC醞釀PC逆轉勝，法人看好相關供應鏈受惠，外資連2買相挺，價量俱揚彈升6%，攻克月線。

5.川湖(2059)：調升Q4財測，2024~2025年看俏，開盤展現強勁爆發力，股價衝漲停。

6.力山(1515)：Q3每股盈餘1.16元，Q4熱門購物檔期加持，新品放量出貨，盤初快攻漲停，挺進波段高。

7.榮群(8034)：10月營收年增逾9成，開盤即亮漲停24.2元，不到9:45已噴出逾1.6萬張大量。

8.裕日車(2227)：前三季每股盈餘3元，較去年同期的6.55元腰斬，盤初仍開高向上收復月線。

9.中華(2204)：前3季每股盈餘8.01元，大幅優於去年同期的每股虧損8.51元，盤初續漲近1.5%慶歡。

10.東陽(1319)：10月營收年增近2成、寫同期次高，前10月營收年增9％、為6年來同期高，但股價開高後陷入平盤上下震盪。

11.世界(5347)：前3季獲利寫第3高，但預期Q4晶圓出貨量將季減8~10％、平均售價季減0~2％，稼動率降至55~60％，毛利率降至22~24％，今年資本支出進一步下修至約90億元，盤初帶量重挫逾5%，短均盡失，70關失守。

12.新鋼(2032)：10月營收月減6.39%、年增11.89%，前10月年減15.69%，股價卻彈上月線。

13.IKKA-KY(2250)：Q4、明年營運有望戰新高，短均揚升，盤初追價買盤暴衝，股價跳空漲停鎖死。

14.倉佑(1568)：轉投資馬來西亞子公司設立登記完成，盤初強漲逾3.5%，直接奔月慶歡。

15.宏旭-KY(2243)：外資連3日小幅買超，吸引交投升溫，盤初放量漲逾4%，跑贏大盤。

16.華義(3086)：昨獲外資大買60張、拉出一根長紅棒，盤初多頭續衝至78.2元，股價震盪劇烈。

17.美律(2439)：10月營收雙增，股價續漲。

18.太景*-KY(4157)：10月營收年增42%，晨盤股價拚守平盤之上。

19.達爾膚(6523)：Q3每股配息4元，盤初爆量，一度飆上漲停145.5元。

20.材料-KY(4763)：絲束及醋片需求強勁，10月營收年狂增200%，早盤股價漲近3%，連3揚。

21.緯穎(6669)：Q3每股賺14.96元，AI伺服器營收占比逾10％，Q4及明年動能樂觀看待，聞訊彈升3%，站上1800關及2個月高。

22.玉山金(2884)：前十月賺逾180億，同期新高，股價開高後回落平盤附近整理。

23.倍力(6874)：Q3毛利率回升至近20％，前3季每股盈餘3.12元，急拉大漲半根停板，收復昨日失土。

24.叡揚(6752)：10月營收創同期新高，買盤拉抬一度衝高半根停板，挺進3個月高。

25.長榮航(2618)：第3季每股盈餘達1.1元，前3季每股盈餘3.05元，並宣布買33架空巴，股價一度上攻30元。

26.聯詠(3034)：終端力道回升不明且多屬急短單，聯詠估Q4營收季減高個位數，股價開低後急跌逾5.5%。

27.信驊(5274)：前三季EPS 18.46元，10月營收寫今年新高，跳空大漲逾5%。

28.創意(3443)：10月營收雙降，前10月年增近2成，股價沿5日均線走揚。

29.台塑(1301)：市況變化大，Q4營運估低於Q3，股價小跌。

30.聯發科(2454)：大摩評聯發科新晶片為全球最強大，股價攻過900元。

31.力成(6239)：10月營收僅月增1.54％，符合公司先前對第四季保守預期，回測月線支撐。

32.笙泉(3122)：第三季每股淨損0.2元，前三季每股損失1.17元，但10月營收月增轉正成長28.92%、年增4.02%，股價強拉漲停50.1元。

33.群聯(8299)：第三季每股淨利4.32元，部分原物料吃緊，將預付貨款穩定貨源。股價大幅拉回。

34.迅杰(6243)：10月營收6722.9萬元，年增43.19%，股價走揚。

35.佳必琪(6197)：第四季樂觀，部分訂單能見度已見到明年第一季，回檔幅度有限，今早衝高半根漲停板，重返90元。

36.碩天(3617)：第三季是傳統旺季，市場期待前三季財報，今早資金湧進，股價拱上漲漲停。

37.雙鴻(3324)：第3季EPS5.71元創單季新高，多方吃補跳高突破330元，漲幅超過3%。

38.鼎固-KY(2923)：營收已連3個月大幅成長，10月成績受矚目，買盤先進場卡位，走高2%領漲營建股。

39.建準(2421)：10月營收為10.80億元、年減20.19%，惟股價歷經1個月的洗禮，部分買盤進場推升回百元。

40.嘉基(6715)：明年是轉機年，今早觸底反彈，拉出第二根紅K棒，一度大漲4%以上，拚回150元關卡。

41.文曄(3036)：押寶未來營運績效及合併綜效，三大法人連7買，帶動早盤改寫前高，一度站上154.5元。

42.長華*(8070)：以每股面額1元計算，前3季EPS達2.02元；今啟動庫藏股機制。今早開高後收復半年線。

43.中砂(1560) ：鑽石碟、晶圓3奈米業務看俏，早盤反彈站回5日線。

44.森崴能源(6806)：台電離岸風場認列可期，選舉作帳行情加乘，早盤維持高檔震盪。

（時報資訊 李慧蘭）

（4）川湖Q4營運展望升溫 股價高掛紅燈籠

伺服器導軌廠川湖（2059）今開高後未幾，即再度攻頂，短線已連續拉出第二支漲停板，並一舉收復上檔季線關卡，表現出色。

公司召開線上法說會，調高第四季營運展望至季增雙位數，且由於生成式AI帶動GPU的需求不可逆，川湖的伺服器導軌在傳統型、GPU以及ASIC等各類AI應用上展望均正向，因此正面看待明、後年營運。

川湖在法說會前公告第三季財報，川湖第三季營收14.23億元，季增8.3％，年減33.8％；稅後純益9.82億元，季增37.3％，年減33.7％，每股稅後純益10.31元，為近四季新高，本業表現穩健之外，業外獲利4.21億元亦助攻第三季營運表現，累計川湖今年前三季已賺逾2個股本，達22.61元。

川湖在法說會上樂觀看待AI趨勢，川湖伺服器導軌在傳統型、GPU或ASIC等AI應用上展望均正向，預估第四季營運季增上修至雙位數。（工商時報 李淑惠、數位編輯）

（5）豐藝Q3獲利翻倍 展笑顏

AI應用產品成長快速，IC通路商豐藝（6189）周二開高後，盤中一度再改寫今年以來波段新高價，表現不錯。

豐藝第三季合併本期淨利4.36億元，年增99.84％，每股稅後純益（EPS）1.9元，單季獲利創歷史新高，也逼近上半年獲利。

豐藝7日公布第三季簡式財報，受惠於NB/PC產業需求增加、AI應用銷售成長及庫存去化快速，第三季合併營收83.64億元，年增40.30％，合併營業利益3.74億元，年增173.42％，因新台幣貶值貢獻業外的匯兌收益，第三季合併本期淨利4.36億元，年增99.84％，每股稅後純益（EPS）1.9元，單季獲利寫下歷史新高紀錄，也逼近上半年EPS為1.93元的規模。

豐藝前三季合併營收220.24億元，年減0.57％，合併營業利益9.01億元，年增36.90％，合併本期淨利8.86億元，年增10.43％，累計EPS為3.84元。

第四季逐步進入客戶的盤點階段，部分品項產品將步入淡季，不過AI應用仍是營運亮點，整體法人估計豐藝今年EPS將超過5元，以往年85％現金股利配發率概算，現金殖利率達7.48％左右，為高股息ETF的最愛。

豐藝代理多項產品，最知名的是輝達（NVIDIA）多年前併購網通業者邁倫科技（Mellanox）的InfiniBand /Ethernet交換機/網卡、DAC/AOC cable & transceiver的產品。

尤其手上的工業標準infiniBand互連技術與高速Ethernet解決方案產品技術領先，全球半數以上的超級電腦、微軟與Google等雲端大廠都倚賴其技術，隨著市場對AI伺服器擴大應用，也一併帶動豐藝的業績。（工商時報 王淑以、數位編輯）

（6）環球晶明年續成長 外資喊買上看600元

外資出具最新環球晶(6488)報告，重申「買進」，目標價為600元。

法人指出，由於電費成本/折舊負擔持續增加，導致環球晶第三季度核心營運結果的毛利率較弱，環球晶目前預計其收入將在2024年第一季度出現季度性下滑，部分原因是由於IDM客戶需求減緩，2024年第二季度有機會重新恢復增勢。

鑒於需求前景疲弱，管理層預計部分2023年的資本支出將被延期至2024年，並預計其「3年新臺幣1000億資本支出計劃」的高峰支出將於2024年實現，相較於之前的指引為2023年。

各尺寸產能利用率方面，目前6吋約60-65%，8吋從第三季開始轉疲、約80-90%，12吋磊晶 100%、裸晶圓約90%，FZ與化合物半導體則持續滿載。

法人表示，儘管2023年處於下行週期，但預測環球晶今年營收全年仍將呈年增長，且毛利率將保持與前COVID時期相似（2018-2020年平均約38%，相較於2023年的37.8%）。在半導體的下行週期中，環球晶表現相對出色，受惠於公司擁有較高的長期供應協議（LTA）保護率，目前處於較佳的位置。

環球晶的管理層重申其LTA保持不變，客戶仍然堅守承諾，儘管市場前景較緩和。總體而言，法人預計2024年將是另一個增長年，營收仍預估有7.8%的年增，除了主要晶圓客戶的UTR重新恢復正增長，而且記憶體部門將觸底。此外，環球晶2023年的股息收益率約為5.1%。（時報資訊 任珮云）

（7）聯發科暌違17個月 股價重新登上900元

聯發科（2454） 日前推出5G旗艦新晶片「天璣9300」，引發內外資圈全面按讚，多數內資投顧或外資券商多給予千元目標價，其中，以美銀看1,200元為目前外資圈最高。聯發科今（8）日股價不負重望，衝上900元大關，為近17個月來最高。

聯發科的天璣9300推出徵，市場幾乎一面倒看好，按讚聲不斷，三大法人連7日買超，合計達8,457張，今天一早股價開高走高，一早最高攻上904元大漲16元，漲幅1.8％。

外資全面按讚，摩根士丹利證券更評論是「全球最強大的手機晶片」，

聯發科日前在天璣9300發布會上，發表與大陸合作夥伴的AI生態系統，未來可透過天璣9300支持生成式人工智慧應用程式，開啟了聯發科在手機方面邊緣AI的領導地位，邊緣AI成為內外資一致調高聯發科評價的主要關鍵。（工商時報 呂淑美）

（8）第四季TV淡季 聯詠早盤賣盤出籠

驅動IC龍頭廠聯詠（3034）7日法說揭露，第四季財測營收中值季減8％，主因TV進入傳統淡季；然手機訂單維持穩健、PC／NB亦有部分急單挹注。

副董事長暨總經理王守仁強調，供應鏈已調整健康，預期明年營收恢復季節性常態；以2024年需求來看，目前晶圓供應沒有問題，且與供應商密切洽談中、且有所準備。

聯詠持續拓展客戶群，近期也美國成立辦公室，就近提供客戶服務，並且持續推出新品、藉由高階產品來維持毛利率。

然受到第四季展望影響，消費性電子需求仍面臨總經因素挑戰，客戶仍以短單為主，8日早盤賣壓出籠，跌逾半根跌停。法人看好聯詠2024年，手機AMOLED DDI成長、TV SoC新產品與新客戶貢獻及PC／NB換機需求帶動成長。（工商時報 張珈睿）

（9）世界先進毛利率寫新低 股價跳水了

晶圓代工廠世界先進（5347）昨（7）日舉行法說會並公布第三季財報，第三季毛利率降至26.5％已創逾10年新低，估計第四季毛利率將續滑落至22％至24％之間。

受此影響今（8）日開盤之後，股價跳空下跌，盤中跌幅一度逾5％，股價跌破季線，早盤低點來到68.5元。

第三季毛利率下滑至26.5％，創該公司毛利率逾10年新低，世界先進預期，第四季在ASP仍有下修壓力及產品組合影響，估第四季毛利率將持續下降至約介於22％至24％之間。

僅約去年全年平均毛利率46.28％的一半，市場法人預期，將對第四季獲利形成顯著壓力，也衝擊今日股價下跌。（工商時報 張瑞益）

（10）緯穎法說後 外資評價雙升、喊2,400元

緯穎(6669)法說會後，美系外資升評至「買進」，並將目標價上調至新台幣2400元。

外資將緯穎評級由中性升級為買進，原因有三：（1）自2023年第三季以來，其ASIC人工智慧伺服器專案開始蓬勃發展，與自2024年以來全球頂級雲端服務供應商（CSPs）的高資本支出相呼應，以及世芯-KY(3661)對AWS Inferentia在2023年下半年/2024年的積極態度；（2）在經過三年多的努力後，緯穎成功交付Amazon專案；以及（3）常規伺服器的最糟時刻已經過去，預計2023年將觸底。

該外資法人將緯穎目標價由原先的1935元上調至新台幣2400元（相當於2024年下半年至2025年上半年預估EPS的21倍）。法人預計2024年至2025年的EPS將提高7-9％，調整後的2024年EPS將達100元，2025年的EPS為118元。

緯穎在法說會上表示，人工智慧伺服器的貢獻已經達到銷售的10％，無論是在2023年第三季還是前九個月（主要從2023年第三季開始）。管理層對於預期在2023年第四季和2024年實現的銷售急劇增長持樂觀態度，這將由人工智慧和非人工智慧專案驅動。

法人認為，不斷增加的人工智慧伺服器比例，是緯穎在2023年第三季實現創紀錄的毛利率的原因，儘管研發和工程成本不斷上升。我們預計在2024年，由於人工智慧伺服器相關的一次性非經常性費用（NRE）和更大的銷售規模，毛利率將保持在較高水平。

世芯-KY對其ASIC專案（已經推出並在2023年實現強勁增長）的評論，以及對2024年的積極展望，也支持市場對緯穎在2023年下半年和2024年的銷售/盈餘增勢的信心。（時報資訊 任珮云）

（11）大客戶任天堂調高財測 原相10月營收靚 盤中一度攻頂

感測晶片廠原相10月營收逼近新台幣6億元，達5.91億元，創2年新高，加上大客戶任天堂調高財測，使台廠供應鏈同歡，激勵原相股盤中一度強攻漲停，迄上午11：26的市價暫報138.5元，仍大漲8.63%。

隨著筆記型電腦、個人電腦及消費產品市場庫存調整告一段落，客戶因應年底鋪貨展開備貨，電競滑鼠相關需求回溫，推升原相10月營收攀高。

原相10月營收5.91億元，連續5個月攀升，並創2年新高，較去年同期增65.29%；原相累計前10月營收46.67億元，年增2.29%。

原相在市場買盤積極湧入下，今天股價開高走高，盤中一度攻上漲停，達140元，創3個多月新高，上漲12.5元。（中央社）

（12）需求撐價 水泥股向多頭靠攏

水泥類股周三由幸福(1108)、台泥(1101)分別穩漲逾2%及1%帶隊，引領信大(1109)、環泥(1104)、東泥(1110)、亞泥(1102)等攜手上漲，拉抬水泥類指漲約0.7%，名列傳產類股漲幅前茅。

本土法人指出，時序進入11月，由於天氣條件許可，下游地產開工項目得以持續進行，並進一步支撐水泥需求，再加上反映煤炭價格上漲，各地的水泥廠在10月下旬仍在調漲報價，每噸漲幅約10~60元。

而隨著中國各省新一輪的錯峰生產政策開始執行，加上中國地產數據邊際轉好，9月份地產銷售金額、銷售面積、新開工、地產投資等月增幅度擴大到13-47%，推升最新中國水泥單月產量再度回到1.85億噸、月增5%，預估11月水泥報價可望持續月增3%。

法人表示，在供需與原料面出現邊際改善下，對水泥產業L型復甦看法不改，而在等待復甦期間，產業龍頭因具備成本控制、議價能力、產能利用高等優勢，承受風險能力相對較佳，因此對亞泥等龍頭廠相對看好。(時報資訊 李慧蘭)

（13）散熱廠AMAX-KY上市初登場 蜜月行情很甜

AI伺服器液冷系統商AMAX-KY(6933)今以每股96元掛牌上市，早盤以180元開出後一度奔抵213元，大漲逾110%，中籤者10萬元輕鬆入袋，點火持股25%的大股東鴻海(2317)告別頹勢重登97元，也鼓舞AI鏈大本營的電腦周邊類指大漲逾3%，居台股之冠。

AMAX-KY佈局AI伺服器解決方案多年，與Nvidia有長期合作關係，並在獲選為Nvidia菁英夥伴後，正式投入液冷技術開發，上半年稅後盈餘為1.47億元，每股盈餘為4.07元，累計前9月合併營收為45.35億元，年減11.32%；展望明年，在不缺料下有機會比今年好，今以每股96元掛牌上市，開盤180元、最高213元，一度大漲逾110%，點燃AI鏈熊熊烈火，川湖(2059)亮燈漲停成領先指標。

英特爾執行長季辛格來台再掀AI風潮，高喊英特爾致力使AI無所不在，法人看好AI PC醞釀PC逆轉勝，相關供應鏈可望受惠，指標股緯創(3231)、廣達(2382)剽悍強彈逾6%，緯創(3231)重登百元大關，廣達也收復月線關卡，緯穎(6669)、英業達(2356)、勤誠(8210)、光寶科(2301)等跟進強談4%，推助電腦周邊類指大漲逾3%，強勢扮演台股多方領頭羊。

鴻海(2317)集團為AMAX-KY大股東之一，目前持股25%，取得2席董事；甫公布10月合併營收7,412億元，月增12.2％，年減4.56％，寫歷年同期次高及2022年10月來新高；累計前十月合併營收5.04兆元，雖低於去年5.44兆元，年減7.21％，但仍為歷年同期次高，近五日雖遭三大法人賣超3.5萬張，今日仍受到AMAX-KY掛牌大漲鼓舞，股價彈升逾1%重返97元。

分析師表示，台股脫離美股傳統9、10月魔咒，殺破萬六低穿頭呈急速反彈，AI股今日集體反撲，帶領台股走出連6紅強勁走勢。若台股月季線黃金交叉、月均量回升、AI主流股周KD翻揚或新指標族群問世、台幣持穩，等待四大關鍵訊號全數到位，台股有望啟動如5月的大波段行情。(時報資訊 龍彩霖)

（14）緯創買氣急升 AI引領台股續攻高

台積電(2330)早盤熄火，AI一軍緯創(3231)、廣達(2382)帶量走揚，引領加權指數震盪向上，集中市場盤中最高16755點再創本波高點，並率領台股站穩半年線及16700點。緯創人氣重新匯聚成為最熱門股，AI扮演台股今早上攻的主軸。

微軟在Open AI推出新一代模型下登上歷史新高價，激勵今日台股AI族群同步走揚，AI一軍緯創大漲逾7%重登百元關卡，廣達(2382)大漲逾6%重新站上短均線，並引領加權指數續攻高。

AI相關個股公布業績表現亮麗，股價同步上攻。

散熱大廠雙鴻(3324)第三季淨利4.92億元，季增105.78％、年增20.6％，每股淨利5.71元，締造單季獲利新高紀錄，累計前三季EPS達11.71元。奇鋐(3017)公布10月營收創新高。

伺服器導軌廠川湖(2059)公告第三季財報，每股稅後純益10.31元，上修今年第四季營收，亦樂觀看待2024年及2025年，股價強攻漲停875元。

高價股方面，股王世芯-KY(3661)今早續攻3000元關卡，短線再創3015元新高價。股價第二高的信驊(5274)10月營收寫今年新高，跳空大漲逾4%。緯創集團緯穎(6669)早盤亦再創本波反彈新高價位1865元。

此外，AI伺服器液冷系統商AMAX-KY(6933)今(8)日以每股96元掛牌上市，為AI族群再添生力軍，早盤以180元開出，上漲84元，展開蜜月行情，股價一度衝達200元，大漲104元，漲幅108.33%；中籤者可賺10萬元。

AMAX-KY總部位於美國矽谷，主要產品包括AI伺服器高效能運算解決方案、液冷散熱系統解決方案及伺服器機櫃，去年每股純益5.1元，今年上半年每股純益4.07元。鴻海集團為AMAX-KY大股東之一，目前持股25%。（時報資訊 沈培華）

（15）群聯EPS翻倍卻因「它」重挫7％ 外資這樣看

記憶體近期報價強漲，威剛、群聯、南亞科、華邦電、旺宏等概念股受矚目，昨天群聯公布第3季每股獲利4.32元成績單，較第2季2.28元幾乎翻倍，但卻因法說會中透露因市場吃緊，將預付款項確保貨源，讓市場憂心支出與研發費用的增加，恐會吃掉獲利，群聯今天一度重挫7%，最低來到460元。不過里昂發布最新報告，仍給予「優於大盤」評等，目標價維持550元不變。

群聯第3季合併營收123.89億元，較前季增加23.8%，和去年同期相比減少15%；單季毛利率32.2%，和第2季32.5%接近持平；營業利益5.25億元，較前季減少26.8%，和去年同期相比減少57%；第3季營業利益率4.2%，和前一季7.2%相比減少3個百分點；稅後純益8.58億元，單季每股純益4.32元。

群聯執行長潘健成昨（11/7）在法說會中透露，由於快閃記憶體（NAND）原廠產能限縮，供給出現緊俏，為了確保貨源的穩定，群聯擬預付款給NAND供應商。

對此有分析師認為，支出和研發費用的增加，加上群聯董事會通過擬發行國內第2次無擔保轉換公司債，面額上限60億元，恐稀釋獲利，讓群聯早盤股價一度重挫7%。

儘管有人看法保守，不過外資里昂證券發布最新報告，指出群聯管理階層堅定進入汽車、資料中心等高階領域決心不變，預估2024、2025的營收分別上修成長13%、12%，每股獲利降低5%和1%，維持「優於大盤」評等，目標價550元不變。

受到最新外資報告維持目標價，群聯股價從一早重挫7%到11點30分逐漸收斂至5%左右，暫報469元，成交量則約7500張，超過昨天2200張的3倍。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，國內指標半導體大廠提到明年多款消費性電子需求開始回溫，顯示IC設計的庫存去化即將來到尾聲，而另一個重要指標則是記憶體，受AI、HPC等產品規格提升，國內指標記憶體模組廠威剛明確表示，對第4季至明年第1季記憶體價格有相當大期望，種種跡象凸顯記憶體產業即將面臨谷底回升。

免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。（旺得富理財網）