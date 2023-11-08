美匯率操縱國觀察名單 中國、台灣續留

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美國財政部於美東時間7日發表半年期報告，繼續把台灣與中國大陸保留在最新的匯率操縱國觀察名單，同時把越南再次列入名單內，韓國則被移出。美方並批評人民幣缺乏足夠透明度。同樣被列入觀察名單的，還有德國、馬來西亞、新加坡。

另一方面，針對人民幣匯率，中國人民銀行行長潘功勝8日上午在2023金融街論壇年會上強調，人民幣對一籃子貨幣基本穩定，對非美元貨幣有所升值，人行堅持市場在匯率形成中扮演決定性角色，對擾亂市場秩序行為進行處置。

綜合外媒8日報導，美國財政部7日發表半年一次的外匯政策報告，中國大陸、越南、台灣、新加坡、馬來西亞及德國被列入匯率觀察名單。

美國財政部表示，由於中國大陸在外匯市場的動作，包括干預人民幣的方式和缺乏透明度的措施，因此仍被列入觀察名單。越南被重新放入名單內，是因為其全球經常帳盈餘在觀察期內超出標準，觀察期是截至今年6月的一年間。韓國則在相隔7年多後從匯率觀察國名單中被移除，瑞士亦被移出名單。

報導指出，大陸官方透過中間價對人民幣匯率的干預，已經達到了10多年來未見的水平。中國人民銀行年內大部分時間都在努力穩定幣值，因其兌美元已跌至16年最低點。

另外，人民幣兌美元中間價8日報7.1773，上調3基點；但當日上午離岸人民幣兌美元跌破7.27關口，為自今年4月份以來首次跌破100日移動均線，日內跌超130基點。