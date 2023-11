2024全球30大最酷旅遊目的地 台灣這城市上榜

【中時新聞網 栗筱雯】2023年只剩不到2個月就過完了。展望明年,想好去哪裡旅遊了沒?《國家地理旅人》雜誌評選出30個「2024年最酷去處」,大自然、大都會兼具,幾近半數都在歐洲,台灣台南是亞太僅占4席亮點之一。

美國有線電視新聞網(CNN)6日報導,《國家地理旅人》(National Geographic Traveller)雜誌英國版日前評選出30個最令旅人期待的旅遊目的地「最酷榜單」(The Cool List 2024),指標飯店開業、自然生態、火車旅行、體育賽事、登山、美食等亮點,都成了這份榜單的誘人元素。30處之中,印度東北部錫金省(Sikkim)、台灣台南、中國西安、澳洲維多利亞省位於亞太。

《國家地理旅人》評論,台南是台灣最古老的城市,曾是台灣的首府,明年建城400年,1624年起由荷蘭人治理始奠定城市基礎,歷經漢族、西班牙、日本不同文化統治,長達好幾個世紀,武德殿、神農街、堡壘塔樓、寺廟等歷史建築與遺跡豐富。

除了歷史風情,擔仔麵、棺材板等多采多姿的台南小吃也非常吸引人,CNN提及的台南小吃則有豆花、鱔魚麵。此外,台南以豐富多樣的傳統活動出名,元宵節鹽水蜂炮喧囂激烈最是令人難忘,不過不太適合膽小的人。

《國家地理旅人》形容,8000多尊秦始皇兵馬俑默默埋在西安田野底下長達2200年,直到50年前才因為農人鑿井發現1只塑像人頭終於出土,後來由聯合國列為世界文化遺產。2022年中國新成立的382間博物館,位於西安的陝西考古博物館就是其中之一。

入榜的歐洲14個亮點包括:阿爾巴尼亞阿爾卑斯山(Albanian Alps)、北愛爾蘭貝爾發斯特、義大利北部艾米利-羅馬那大區(Emilia-Romagna)、搭臥鋪火車遊歐洲、蘇格蘭西南角加洛韋與南艾爾郡(Galloway and Southern Ayrshire)、挪威北部諾德蘭(Nordland)、英格蘭北約克郡、義大利龐貝、芬蘭塞馬湖(Saimaa)、愛沙尼亞塔圖(Tartu)、德國主辦2024歐洲國家杯足球賽、馬爾他首都法勒他(Valletta)、威爾斯的威士忌酒廠、愛爾蘭野性大西洋公路之旅(Wild Atlantic Way)。

美洲有9地入榜:智利阿塔卡瑪沙漠(Atacama desert)、祕魯首都利馬、阿根廷伊貝拉溼地(Ibera Wetlands)、島國多米尼克、墨西哥尤加丹半島(Yucatan Peninsula)、美國紐約州、美國德州、美國佛州邁阿密、加拿大諾瓦斯科細亞省。非洲則有獅子山共和國、盧安達野生動物阿卡蓋拉(Akagera)國家公園、馬達加斯加安德雷法納旱生林(Andrefana Dry Forests)3地獲選。

文章來源:National Geographic announces 2024 ‘cool list’

文章來源:The Cool List 2024: the 30 most exciting destinations to visit in 2024