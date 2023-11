任天堂攜手索尼 「薩爾達傳說」將拍真人版電影

日本電玩大廠任天堂(Nintendo)今天表示,將把歷久不衰的冒險遊戲系列「薩爾達傳說」(The Legend of Zelda)發展成真人版電影;這是任天堂在核心遊戲業務以外所做的努力。

任天堂今年推出的動畫電影「超級瑪利歐兄弟電影版」(Super Mario Bros)獲得巨大成功,凸顯電玩遊戲改編電影的票房吸引力,也有利於推升已上市多年的Switch主機的需求。

路透社報導,「薩爾達傳說」電影版將由號稱「瑪利歐之父」的宮本茂及電影「蜘蛛人:新宇宙」(Spider-Man: Into the Spider-Verse)資深製作人阿拉德(Avi Arad)操刀。

根據任天堂在社群媒體上發表的貼文,宮本和阿拉德多年來一直在努力改編「薩爾達傳說」,但電影需要花時間。

「薩爾達傳說」電影將由任天堂和索尼(Sony)共同出資,索尼在電玩系列改編方面也很成功。

這部電影將由美國導演魏斯波爾(Wes Ball)執導,他的作品包括「移動迷宮」(The Maze Runner)和預定明年上映的「猩球崛起:王國誕生」(Kingdom of the Planet of the Apes)。

任天堂昨天表示,自從近40年前推出初版「薩爾達傳說」以來,這套電玩系列持續暢銷,最新的「薩爾達傳說:王國之淚」截至今年9月底已賣出1950萬套。

雖然遊戲依舊是任天堂最大搖錢樹,不過,在本財政年度上半年,任天堂行動和智慧財產權相關業務的銷售額成長逾一倍,達到550億日圓(約新台幣117億元)。

全球正吹起日本動漫電玩改編風,包括影視串流平台Netflix近期推出的熱門海盜漫畫系列「One Piece航海王」真人改編影集。