潘功勝：大陸房市調整對金融體系的影響總體可控

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中國人民銀行行長潘功勝表示，大陸房地產市場正在進行重大轉型並尋找新的均衡點，大陸一直實行向來非常審慎的個人房貸政策，房地產市場調整對金融體系的外溢影響總體可控。他並指出，大陸政府債務在國際上仍處於中游偏下水平，官方已採取多項措施支持地方化債，必要時人行將提供應急流動性支持。

綜合陸媒報導，潘功勝8日在2023金融街論壇年會上表示，大陸房地產市場經過20多年的長週期繁榮，正進行重大轉型並尋找新的均衡點。市場轉型帶來了一定挑戰，同時也蘊含了新的發展機會。當前大陸的都市化仍處於發展階段，新市民規模較大，剛性及改善性住宅需求有很大潛力，市場長期穩定發展有堅實基礎。

他表示，目前大陸房地產相關貸款佔銀行貸款餘額的23％，約80％為個人房貸，一直以來大陸實行非常審慎的個人房貸政策，市場調整對金融體系的外溢影響整體可控。

另外，潘功勝還談到政府債務問題，指今年以來大陸金融部門已會與相關部門採取多項措施，積極支持地方政府穩健化解債務風險，包括推動地方政府和融資平台透過盤活或出售資產等方式償還債務、對債務負擔相對較重的地區嚴格控制新增投資項目、引導金融機構透過展期或置換等方式分類施策化解存量債。

他指出，必要時，中國人民銀行也將對債務負擔相對較重地區提供緊急流動性支援。

針對大陸經濟現狀，潘功勝表示，國際貨幣基金組織（IMF）最新預測2023年大陸經濟增長5.4％，這個增速在全球大型經濟體中保持領先。隨著宏觀政策效應持續釋放，近期生產消費穩步回升，就業物價總體穩定，主要經濟指標向好，大陸5％左右的預期目標有望順利實現，但轉變經濟增長方式比追求增長速度更重要。

潘功勝表示，目前大陸的貨幣信貸總量保持合理增長，企業貸款利率處於較低水平，為經濟恢覆發展提供了有力有效的支持。下階段政策將更加注重跨周期和逆周期調節，平衡好短期與長期、穩增長與防風險、內部均衡與外部均衡的關系，為穩定物價、促進經濟增長、擴大就業、維護國際收支平衡營造良好的貨幣金融環境。