宏碁陳俊聖：新使用模式推抍AI PC潮

英特爾執行長Pat Gelsinger（季辛格）再度訪台，聚焦AI Everywhere、攜台廠供應鏈全面佈局，並預告於下個月就將推出AI PC新品，為PC產業發展前景釋利多。

各界都關注，突竟AI PC何時能帶動產業供應鏈有下一波爆發性的成長，宏碁董事長暨執行長陳俊聖直言，「這不會是突然之間就跳躍式的發生」，若是直接下定論指「明年第三季就會大爆衝」，「那一定是騙人的」。他認為，生成式AI的應用一定先發生在軟體，形成新的可用模式後才會改變硬體，接著就會刺激新的採購需求發生，但這會是一個從1到10、漸進式的過程。

對於AI PC的定義，陳俊聖認為現階段各方不一，「用在AI上的PC」現在就有了，但對站在第一線、面對終端用戶的宏碁而言，生成式AI將PC使用「從search（搜尋）轉為ask（發問）」的行為模式改變才是重點。

不過可以確定的是，PC一定是主要的生產力工具，而無法像過去有大多的工作能被智慧型手機取代，另在規格、效能上也只會愈來愈強化，隨著世代交替的新CPU、GPU，和不同版本、更新的軟體推出，不斷優化AI PC的使用模式，同時依照使用情境不同，對AI算力的需求是以雲端為主，或是在edge端、又或是雲地混合等不同的模式下，對GPU與CPU加入的NPU等級也會有所不同。

陳俊聖進一步指出，各種軟、硬體的採購，一定是有新的使用模式出現了，才會刺激新的採購，生成式AI的應用還在初始階段，大家都還在摸索、定義的階段，現在主要的使用者仍得具有一定的規模、相當的資本才會投入，因此宏碁初期亦聚焦於商用、企業端，至於要推向消費端、普及化，仍得等創造出更多更實用的使用情境和模式來刺激買氣。