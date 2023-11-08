《國際金融》貿易夥伴未操縱匯率 美：台灣等5國列觀察

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國財政部周二發布半年一次的審查報告，稱美方未發現主要貿易夥伴正在操縱本幣，但將越南重新列入「觀察名單」（Monitoring List），而瑞士和南韓則從該名單剔除。

這份半年期的報告，是針對美國主要貿易夥伴在截至2023年6月的4個季度期間的總體經濟與外匯政策。報告指出，中國、德國、馬來西亞、新加坡與台灣列入觀察名單，以及越南重新列入名單。在三項檢視的指標中，以上國家有兩項超標。

美國財政部評估貿易夥伴是否操縱貨幣的三項指標包括：對美貿易順差超過150億美元、經常帳盈餘超過國內生產毛額（GDP）的3%，以及一年內持續淨買匯金額超過GDP的2%。

美國財政部表示，在這段監測期間，越南的全球經常帳盈餘急升至GDP的4.7%，因此被重新列入觀察名單。由於企業將部分產線從中國轉移到這個快速成長的東南亞國家，近年來越南的出口迅速成長。

瑞士和南韓因連續兩個監測期都只有一項超標，所以從觀察名單中剔除。

在這段期間外匯市場存在一些干預行為，尤其是日本，但美國財政部官員表示，這些干預是為了支撐本幣兌美元匯率，而非壓低本幣以獲取出口優勢。此外，該官員表示，中國仍被列入觀察名單，因為其外匯操作缺乏透明度，包括其干預人民幣的方法和方式。