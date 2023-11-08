搶雙11商機 KKday海內外一日遊、特色體驗1,111元起

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年度雙11電商盛事即將到來，旅遊電商平台KKday將於11／9日至11／12日推出「瘋玩旅遊節」線上旅展第三波，強打雙11限定優惠，精選日本、韓國、泰國、歐美等地一日遊、多日遊與體驗行程，以及國內租車、北中南一日遊、人氣景點商品，推出111元、1,111元的限定優惠價，並持續推出「每日瘋搶秒殺」、「週週抽豪禮」、「APP限定折扣」三大優惠活動，超殺價格強力促銷！

旅遊電商平台KKday自10月中搶先開跑線上旅展，並在ITF旅展的助攻之下，整體業績表現亮眼，近期海外商品銷售成長5成、國旅成長6成，成績亮眼。

KKday表示，「瘋玩旅遊節」活動期間加碼推出秒殺優惠機票，11／9中午12點開搶，大阪五日來回機票每人8,499元起，11／11當日中午12點開搶韓國清州五日來回機票5,888元起，晚間18點則可搶購峇里島五日迷你小包團，兩人就可成行，每人售價29,999元起，再推出限量1,000元折扣，過年想出國，則推薦度假勝地，富國島五日機加酒優惠，雙人報名再折2,000元，每人售價18,999元起。

泰國政府日前宣布11／10起開放半年免簽，看好泰國旅遊熱潮爆發，KKday自11／9-11／12起推出至少20支泰國特色體驗商品優惠，主打「清邁泰式料理體驗」、「克里普索人妖秀」、「芭達雅經典泰式按摩」，每人優惠價1,111元，還有人氣「曼谷湄南之星公主號晚餐遊船」、「曼谷泰式烹飪班」下單即折價111元，以及「芭達雅泰拳館」門票11％OFF，另限量推出「泰國10日50GB 網卡」只要111元。

針對國人最愛的日本，「瘋玩旅遊節」活動期間同步推出眾多體驗、一日遊、多日遊商品雙11限定價，主打「北海道戲雪一日遊」、「京都美山夜間點燈一日遊」、「江戶前屋形船體驗」、「九州大分耶馬溪一日遊」，每人售價1,111元，還有冬季熱門「長野溫泉二日遊 雙人同行」、「北海道函館溫泉螃蟹二日遊」售價11,111元，日本控不可錯過！即日起至11／12凡購買海外旅遊商品，出發日為2024／2／7前可使用限定優惠碼，滿6,000元折600元、滿20,000元折2,000元。

迎接年底溫泉旺季、跨年及明年寒假檔期，KKday搶先推出眾多國內旅遊商品優惠，親子旅遊推薦「桃園Xpark水族館雙人套票加贈福袋」、「台南Roller186滑輪」，雙人票售價1,111元，熱愛戶外活動可選擇「小琉球獨木舟體驗雙人票」、「花蓮太魯閣錐麓古道健行」、「陽明山芒草季雙人一日遊」、「清境農場高美濕地雙人遊」，都只要1,111元，交通類型則有「台灣直航租車」、「澎湖租車自駕」，兩日起下訂，同步售價1,111元。針對溫泉旺季，再推出「礁溪長榮鳳凰一泊二食」，升等豪華洋式客房外，每房再贈鳳凰蛋糕捲乙條、桂冠自助餐廳晚餐，下殺41折，雙人只要9,286元。