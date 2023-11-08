無薪假9,809人 4家製造業受惠急單停止實施

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勞動部最新減班休息統計出爐，這期實施364家、9,809人，勞動部表示，有4家製造業因有急短單，停止或提前停止實施減班休息，可持續觀察年底、年初製造業恢復狀況。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計364家，實施人數9,809人，與上期公布實施家436家，實施人數1萬869人相比，這次家數減少72家，人數減少1,060人。

根據數據顯示，這期實施的行業別中，仍以製造業家數、人數最多，有203家、8,791人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛今天告訴中央社記者，與上期相比，這期製造業減少800多人，雖然有部分企業是因為實施日期到、仍在辦理繼續程序中而暫時未被計入的緣故，但仍有企業是確定停止實施減班休息。

黃維琛表示，這期有4家廠商停止實施減班休息，其中1家原預計實施到12月底，但提前停止實施，這4家中有2家為金屬機電業、2家為資訊電子業，都是規模100多人的企業，因有急單、短單，所以停止實施，若以後有必要實施會再跟勞工協商。

黃維琛也提到，從減班休息數據觀察可發現，過往若狀況不好，通常是小型事業單位會先開始實施減班休息，但如果景氣要恢復時，通常都是大規模事業單位會先停止實施。

黃維琛說，這期與上期都陸續有一些規模約100人或200人的事業單位停止實施，可持續觀察今年底、明年初減少實施無薪假的企業可能會變多。