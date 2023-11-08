防走山事件再發生 基市府編2000萬元做地錨檢測

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對許多基隆市信義區的民眾來說，一定對2022年2月曾發生的摃子寮山大規模走山事件記憶猶新。雖然經過事後調查，證明走山位置上方有人開挖回填廢棄物才導致。但對於當地民眾來說，如何確保不會再發生類似意外，便成為基隆市政府的重要課題。基隆市政府近期編列2000萬元預算，將針對五期重劃區的擋土牆進行功能檢測評估，確保民眾生命財產安全。

對信義區的民眾來說，一定不會忘記，在信義區教忠街一帶，近年來曾發生過兩次大規模的土石崩塌事件，一次發生在2016年，教忠街168巷發生土石流，甚至土石直接衝進民宅，坍塌的擋土牆還壓在8戶民宅上。第二次則是發生在2022年，崩落土石達6.4萬立方公尺，造成教忠公園籃球場遭到掩埋。

基隆市政府擔心地錨型擋土牆因鏽蝕等原因造成邊坡災害，運用平均地權基金進行各區環境維護。目前重點地區為信義區的第五期（深澳坑）市地重劃區，例行性每兩個月辦理地錨型擋土牆監測作業，目前監測數據尚屬穩定，將持續監測並辦理維護。

市議員何淑萍認為，五期市地重劃區周遭，7年內分別發生教忠街168巷後山以及槓子寮砲台大規模走山災情，波及下方住戶安危。當地的地錨擋土牆自啟用至今已逾25年之久，更應該全盤檢測評估其安全性。她強調，除今年優先辦理的第八工區既有地錨擋土牆，也就是在緊鄰教忠街119巷至121巷路段以外，其他更應分年分期加固，維護當地住戶生命財產安全。

基隆市政府地政處長王英哲說，五期重劃地錨邊坡加固，市府除了113年編列560萬元優先進行緊鄰教忠街一一九巷至一二一巷路段以外，114年編列1450萬元，分二年編列總經費2010萬元，辦理五期重劃區擋土牆補強工程及地錨安全檢測。