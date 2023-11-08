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代理孕母有望開放 薛瑞元：將納人工生殖法修法

  • 中時即時 鄭郁蓁 劉宗龍
立法院社會福利及衛生環境委員會8日繼續審查中華民國113年度中央政府總預算案關於衛生福利部主管預算，列席的衛福部長薛瑞元（圖）於會前受訪。（劉宗龍攝）
立法院社會福利及衛生環境委員會8日繼續審查中華民國113年度中央政府總預算案關於衛生福利部主管預算，列席的衛福部長薛瑞元（圖）於會前受訪。（劉宗龍攝）

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少子化已經成了國安危機，民眾黨總統參選人柯文哲推出生育政策，提出要鬆綁代孕，將代理孕母納入《人工生殖法》。今天（8日）在立法院，衛福部長薛瑞元也表示認同，他說，這樣女性才有所選擇，會提出衛福部版的修正草案。

現行《人工生殖法》中，可以施行的對象有其限制，生育權侷限於傳統異性夫妻，使得擁有能力撫養且希望育有子女之單身女性，無法使用已保存之卵子進行人工生殖，尚須進入婚姻關係，並取得其配偶同意。

民眾黨總統參選人柯文哲日前提少子化對策，擬給予懷孕滿3個月的孕婦「好孕補助金」5萬元；新生兒出生立即給10萬元。另外也要鬆綁代孕，將代理孕母納入《人工生殖法》。

面對是否也開放代理孕母？薛瑞元今天表示，人工生殖法原本就有關代理孕母的規定，但目前仍禁止，不過現在，國健署陸續開專家溝通會議，人工生殖法修正草案逐漸成形。

他表示，代理孕母是否不再禁止？這個有待最後社會大眾討論，不過，衛福部提出的修法草案版本，會將代理孕母納入草案中，「這樣才會有所選擇」，但他表示，若是在立院審查過程中，最後決定不開放的話，還是尊重。

衛生福利部國民健康署長吳昭軍日前表示，自從接任副署長、署長至今，過去4年多期間，與代理孕母有關的草案已開了超過10場專家會議，會議過程中，討論較激烈的有3大重點，第1是代理孕母生下來的小孩權益，如醫療權、扶養權等需爭取最佳利益化；第2為保障女性身體自主權；第3是家庭倫理問題，希望透過法規及契約保障多方權益，主要是社會能不能有共識 。

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