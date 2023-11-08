父房產欠稅22萬獨子不敢繼承 稅務局出招追回關鍵曝

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【中時新聞網之房產網 王惠慧】新竹市1名李姓男子生前欠繳房屋稅6萬元，但過世10年來，李男的獨子未辦理繼承登記，陸續積欠22萬元房屋稅，新竹市稅務局了解後，主動出招辦理不動產代位繼承登記，後續由行政執行署拍賣以183萬元拍出，也追回10年欠稅。

新竹市稅務局指出，李姓男子生前欠繳房屋稅6萬元，但過世10年來，他的獨子也沒有辦理繼承登記，因繼承人是該房屋的納稅義務人，稅務局每年都會將寄送約2萬元稅單寄，也都置之不理，累積欠繳22多萬元稅款。

稅務局人員進一步調查，發現李男兒子為房屋繼承人，名下僅父親遺留的大樓地下室房屋1筆，無存款、無財產，多年來無力繳稅，認為要是一旦辦理繼承登記，就得負擔父親生前積欠的房屋稅，因此遲遲未辦理登記。

稅務局說明，依房屋稅與民法等相關規定，房屋稅向房屋所有人徵收之，且因繼承而取得物權者，無須登記即發生取得效力，即使房屋並未辦妥繼承登記，只要是該房屋的合法繼承人就屬於納稅義務人，應每年繳納房屋稅。

稅務局近一步了解，發現李男兒子應繼承的房產，位於新竹市站前的東門商圈大樓地下室2樓，地段不錯且產權坪數有60坪，部分空間供大樓電梯及電訊設備等機房使用，其餘皆為開放空間。

經多方評估，稅務局認為欠稅房屋地點好、房屋稅為優先債權等有利條件，主動出招辦理不動產代位繼承登記，再交法務部行政執行署新竹分署啟動拍賣程序，也積極通知大樓住戶、附近居民、不動產仲介相關業者參與投標，遊說抵押權人承買。

最終以183萬元拍定，也讓繼承人又驚又喜，向稅務局人員表示，「當初以為繼承地下室只會徒增房屋稅，且有高額抵押權，應該賣不掉，沒想到竟然會有人買」。

稅務局說明，繼承房屋未辦妥繼承登記前，會以繼承人為納稅義務人，繳款書送達後逾期未繳，每超過3日按滯納數額加徵1％滯納金，超過30日還沒有繳稅，將會移送強制執行，提醒民眾注意自身權益，並在期限內繳納稅款。