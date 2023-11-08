傳習近平訪美期間將出席美國商界晚宴

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消息人士透露，中國國家主席習近平下周在美國舊金山出席亞太經合組織（APEC）峰會期間，將與美國企業高層共進晚餐，宴會預料會有數百人出席。

綜合外媒8日報導，消息人士表示，安撫外國投資者是習近平本次訪美的重要任務，由於國際地緣政治日趨緊張、中國經濟成長放緩，以及國內政治因素影響，在中國經營的外資企業高層正愈來愈緊張。

目前北京尚未宣布習近平出席的消息，中國外交部發言人汪文斌7日被問到習出席與否時表示，中國是負責任的國家，從不缺席中方參與的重要多邊論壇。關於出席亞太經合組織有關會議的安排，中方正與各方保持溝通，會適時正式發布消息。作為東道主的美國，此前已先一步公布習近平將與會並和美國總統拜登會面。

針對中美關係，正在新加坡訪問的中國國家副主席韓正8日上午在第六屆彭博創新經濟論壇上表示，中美兩國能否正確相處，事關人類前途命運。近一段時間經雙方商定，中美之間開展了一些重要高層互動，這些互動釋放積極信號，也提升了國際社會對未來中美關系改善的正面預期。中美關係穩下來好起來，是兩國各界和國際社會的共同期盼。

另一方面，中國國務院副總理何立峰8日正式展開5天的訪美行程，他此行將與美國財長葉倫等高層官員會面，討論中美一系列經濟問題，為習近平出訪繼續鋪路。