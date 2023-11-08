台北喜來登米其林年菜外賣起跑、2024／1／5 前預付享9折

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擴大搶年菜圍爐商機，台北喜來登大飯店宣布，今年增加常溫年菜選擇，集合館內六間人氣餐廳端出米其林川揚宴、花膠龍蝦粵宴、日式海陸鍋物、義式海鮮燉鍋、泰式新年料理等適合闔家享用的常溫年菜，除夕前一天至初二期間現做現取，免去開火覆熱、在家輕鬆品嚐大廚們的手路菜。往年口碑冷凍年菜有圍爐必備的請客樓年菜之王「雲腿濃湯佛跳牆」、花膠蟹粉獅子頭、潮式滷水拼盤、藜麥紅豆鬆糕以及全新推出的抹茶紅豆年糕，另有單品年菜及春節伴手禮等，多樣化的選擇滿足各式家庭需求。即日起至 2024／2／3可至官網線上購物平台預訂，2024／1／5 前訂購預付另享 9 折優惠。

台北喜來登觀察，民眾選購年菜時對於現做即食的「熱年菜」需求攀升，整套搭配的組合套餐備受青睞，有米其林光環加持的餐廳更是首選。台北喜來登看準需求推出「星選家宴」，米其林一星「請客樓」推出的「祥龍迎春川揚宴」以鮮濃醇香的招牌湯品「鮑魚一品雞」、名聞遐邇的川椒油雞、燒椒香頰肉、碳烤烏魚子等「功夫五小碟」，搭配肉厚鮮彈的「剁椒酸菜龍虎斑」與「蘋果木燻牛肋排」道道令人驚艷，每組 16,800 元。

米其林推薦餐廳「辰園」則推「祥龍瑞氣粵宴」集結媒體評比冠軍的「珍菌花膠菜膽燉雞盅」、名廚楊華廣帶來明爐烤鴨、煙燻茶鵝、蜜汁叉燒等「廣式燒味拼盤」、以香港老字號石澳梅菜提顯甘味的「石澳梅菜蒸龍蝦」、富含吉祥寓意的「上湯瑤柱芥菜膽」搭配「極品鮑魚珍珠雞」，以奶香濃郁的「奶黃流沙包」甜蜜結尾，每組 10,888 元，皆可供六人享用。除家宴套組外，亦有可自由搭配的單品熱年菜，包含請客樓招牌古早味「花膠白鯧米粉湯」、辰園人氣「廣式鴻運燒味拼」與滑嫩入味的新品粵味「雙醬文昌雞」供選擇。

節消費客群年輕化，除中式年菜家宴外，台北喜來登亦提供異國風年菜，讓吃膩中餐的饕客換換口味。過年圍爐少不了的火鍋有日式料亭桃山「豪華海陸涮涮鍋」集結日本頂級「佐賀無骨牛小排」與肉質彈嫩的「台灣黑毛松阪豬」，搭配活龍蝦、南非鮑 魚、北海道干貝、大蝦等豪華海鮮，團圓海陸雙饗。日本人過年必吃的「御節年菜」，三層木盒盛裝著寓意吉祥且做工繁浩的精美菜餚，龍蝦、帝王蟹腳、鮑魚、烏魚子、鰻魚、鮭魚卵、黑豆、銀杏等 20 餘種山珍海味，期許來年豐收富足。SUKHOTHAI 泰式餐廳推出「鴻運開泰年菜組」包含酸辣拌海鮮、金錢蝦餅、清蒸檸檬龍虎斑、香蘭葉包雞、泰北海陸龍蝦湯等八道式泰味料理，酸辣帶勁開好運。

西式年菜提供由米其林星廚吳小芳規劃的安東廳「美國頂級 30 天乾式熟成帶骨肋眼」，選用 Prime 等級 24 盎司帶骨肋眼，完美熟成後的濃郁香氣，外層焦香入口卻鮮嫩多汁，搭配香辣是拉差玉米、娃娃菜與南瓜布里歐。比薩屋則推出「豪華海鮮燉鍋」，選用鮮活波士頓龍蝦與青殼龍蝦豪邁入鍋，搭配鮮彈澎湖小卷、自製松露鮑魚麵餃、蛤蜊等海味，澎湃海味洋溢義國漁村風情。

不少政商名流年菜指名的請客樓歷年年菜之王「雲腿濃湯佛跳牆」，選用小土雞、干貝、金華火腿、火爪腿等入甕，注入經八小時熬煮的老母雞湯底，甕中依序堆疊頂級婆參、瑤柱、鮑魚、娃娃菜、花膠等食材，每一口都是真材實料的好味道。米其林指南內推薦必嚐的「鮑魚一品雞」將老母雞、豬大骨以大火滾煮，燉煮期間悉心照料才能熬出奶白湯色，再加入金華火腿、干貝、鮑魚與小土雞續燉，歷時兩天的精華美味、鮮美濃厚的極致湯品。其它年節必備菜色亦有吸飽蟹肉湯汁、花膠滑糯的「花膠蟹粉獅子頭」、層層米香與豆沙交織，加上酸香桔餅與鳳梨果乾的「藜麥紅豆鬆糕」、辰園餐廳招牌「潮式滷水拼盤」以及新品「抹茶御品紅豆年糕」，簡單復熱快速上桌，在家輕鬆還原星級美味。

人氣熱賣的走春伴手禮則推薦：辰園「步步高陞」雙糕組搭配 XO 醬，手工製作的港式蘿蔔糕與芋頭糕，甘甜白蘿蔔絲、玫瑰臘肉、蝦米等豐富佐料，沾上手工炒製的干貝XO 醬，寒舍家傳的經典美味。「鴛鴦雙常」臘味組則精選香港老字號品牌，新鮮花腩肉與鴨肝製成，口味油潤味道甘香。亦有桃山「野生烏魚子禮盒」，手工日曬鹽漬、味道豐醇鮮美，入口香糯彈牙，附有精美禮盒送禮大方體面。