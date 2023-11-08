大陸出口「連6黑」 專家：跌勢或持續至2024年中

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大陸海關總署7日公布10月份的進出口數據顯示，大陸出口延續了持續6個月的收縮趨勢，進口則有所增加，導致貿易順差縮小。路透報導，大陸出口同比下跌6.4％至2748億美元，跌幅超過了9月份的6.2％，也大大超出專家預測的3.3％的跌幅。

與此同時，進口同比增長3％至2183億美元，這大大高於之前預測的下跌4.8％，更好於9月份下跌6.2％，中止了持續11個月的下滑趨勢。貿易順差從9月份的777億美元縮小到565億美元，跌幅超過30％，創17個月來最低點。

路透引述陸資證券公司「國泰君安國際」的經濟學家周浩的話說，「10月份的數據與市場預期形成了很大的反差。糟糕的出口數據可能會傷害市場信心，而我們之前預期出口供應鏈將會恢復」。

美聯社報導，倫敦經濟諮詢機構「凱投宏觀」經濟學家埃文斯普利查德（Julian Evans-Pritchard）認為，大陸出口下跌的走勢可能還沒有結束。「我們預期中國大陸出口在未來幾個月還會繼續下滑，直到明年中期左右觸底。國外訂單數據暗示外部需求還在大幅度下降，降幅超過了中國海關數據所顯示出的程度」。

美國之音報導，中國大陸雖然在2022年底取消了嚴厲的抗疫限制措施，但由於全球需求疲軟，經濟復甦停滯，今年以來，大陸外貿整體上處於低迷狀態。官方數據顯示，大陸今年前10個月的貿易數據（含進出口兩項）僅增長0.03％。

大陸10月份進口增長3％，是2022年9月以來首次月度增長，這與9月份下跌6.2％相比是一個不小的改善。而推動進口增長的主要因素，是大豆和原油以及製造業使用的電子元件等中級產品的進口增加。數據顯示，中國大陸與日本、東南亞、歐盟和美國的貿易額今年一直處於下滑的勢頭。

大陸國務院總理李強上周末在進博會上表示，將進一步放寬市場准入，落實全面取消製造業領域外資准入限制等相關政策，依法保護外商投資權益，營造「市場化、法制化、國際化」的營商環境。