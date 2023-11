以軍陸海空「收緊包圍網」 哈瑪斯首腦受困地下碉堡

【中時新聞網 吳映璠】以色列國防部長葛朗特(Yoav Gallant)昨(7)日表示,以軍已進入「加薩市心臟地區」,陸、海、空部隊全面協調,並「收緊包圍網」,此外他也稱,哈瑪斯在加薩的最高領袖受困地下碉堡,與外界失去聯繫。

路透社、美國「野獸日報」(Daily Beast)報導,葛朗特昨日在記者會上表示,以軍已經進入「加薩市心臟地帶」,並且「正收緊包圍網」。

他說以軍從南北夾擊,「在陸、海、空部隊的全面協調下展開突襲」,部隊、裝甲車、戰車只有一個目標:在加薩的哈瑪斯恐怖份子、基礎設施、指揮官、地下碉堡,以及通訊室。

他也稱哈瑪斯在加薩的最高階領袖辛瓦(Yahya Sinwar)「被孤立」在地下碉堡,「與周圍環境斷絕聯繫,他的指揮鏈正逐漸削弱」。

他說辛瓦一個月前做出攻擊以色列平民、婦女、兒童的「兇殘決定」。

針對葛朗特稱辛瓦受困,哈瑪斯並未回應。

哈瑪斯10月7日突襲以色列、釀成1400人喪命後,以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)曾砲轟辛瓦「大難臨頭」(dead man walking),葛朗特5日也誓言,以軍將在找到辛瓦(Yahya Sinwar)後將他消滅。

葛朗特昨日表示,加薩市下方有綿延數公里的地下通道,遍布學校、醫院下方,藏匿哈瑪斯戰士、武器庫及通訊室。

消息人士向路透社透露,以軍已展開下一階段戰爭,目標在定位、癱瘓如迷宮般的地下隧道,這項任務恐需耗時數月才能達成。

另據英國《衛報》(The Guardian)報導,以色列國防軍(IDF)發言人哈加里(Daniel Hagari)表示,以色列戰鬥工程部隊使用爆炸裝置摧毀哈瑪斯地下通道,同時過去一個月來,以軍已催毀1.4萬個「恐怖目標」。

不過2名哈瑪斯消息人士透露,以軍戰車面臨利用隧道網展開突襲的哈瑪斯猛烈反抗,目前無法證實雙方有關戰事進展的說詞。

此外,針對以軍稱已經進入「加薩市心臟地帶」的說法,路透社指出,目前地面上沒有證據顯示以軍已大規模進入該市。

