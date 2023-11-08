國人消費強勁 台經院估2024年經濟成長率可保三

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三大經濟智庫對2024年經擠前景的估測，8日由台灣經濟研究院率領公布。台灣經濟研究院長張建一指出，明（2024）年台灣經濟成長主要仰賴消費與投資支撐，外需表現回溫，台經院在11月時點的最新預測，2024年GDP成長率為3.15％，較2023年更新後的1.43％增加1.72個百分點。

張建一表示，此波因終端需求、出口不佳導致的台灣經濟成長疲弱，在明年上半年廠商庫存打得差不多後，才會開始慢慢復甦，但仍要看國際市場有沒有需求，以及它的背後所潛藏的通膨，是主要的因素。他認為，完整的全面復甦應是明年第二季，且因美國利率可能暫時維持在5.25％～5.5％之間一段期間，影響美國消費動能、並擴散到全球疲弱，將造成此波的復甦呈現一個較大的「U型」。

台灣經濟研究院8日舉辦「2024年景氣展望與產業趨勢研討會」，探索2024年經濟情勢展望，並針對我國整體產業，剖析國內外經濟局勢與產業動向。

張建一指出，根據國發會景氣循環的認定， 臺灣從2016年2月到2022年1月的擴張期應該是結束了，現在是從高點慢慢修正，修正過程不是說整個景氣都掉下來，但是會慢慢循環，等待下一波的景氣來臨，以過去15次循環來看，修正月數平均大概15個月，而從2022年1月到現在已經超過15個月，所以臺灣的修正應該是過了，「但是要往上，臺灣、全球可能是『U型』的方式！」，而且U型的底部可能會稍微遠一點、稍微久一點。

「美中不足，全球受累」，台經院景氣預測中心主任孫明德分析，美、中兩大經濟體分別面臨消費及投資的不利因素困擾，儘管新興市場及開發中經濟體的經濟表現明年可望優於今年，但仍難以支撐美、中經濟疲軟的局勢，國際主要預測機構皆認為2024年全球經濟成長速度較2023年略低，不過仍預期全球商品貿易呈現復甦態勢，有助於台灣對外貿易表現可望漸趨穩定。

台經院預估，民間消費將在明年再度扮演台灣經濟的大力丸，惟今年基期已高，預測2024年民間消費成長率為2.54％，來自基本工資與軍公教員工薪資調整，以及調升每人的基本生活費免稅額，可望挹注民眾可支配所得增加，且民眾跨境旅遊需求仍大，加上就業市場穩定亦支撐內需表現，有助民間消費穩健成長。

在固定資本形成方面，台經院估測，2024年成長率為4.39％，主要來自出口回溫，有助於民間投資成長轉正，且2023年比較基期較低。惟，張建一提醒，主要國家大幅升息的累積效應影響，全球經濟需求不振，產業積極去化庫存，投資需求明顯下滑，明年的新政府團隊應考量祭出振興投資的必要政策。