橘焱胡同引進韓國人氣炸雞品牌BHC入台 明年營運動能大爆發

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看好韓流美食在台發燒並為擴大集團營運動能，興櫃連鎖餐飲集團橘焱胡同集團（2761）今（8）日與知名韓國餐飲集團BHC CO. LTD正式簽訂台灣地區獨家總代理權，引進全球有2000家以上連鎖門市的「BHC炸雞」來台，正式跨足韓式餐食市場，預計明年第二季於大台北地區開出第一家門市，2024年目標展店3家，在台灣地區全力發展BHC連鎖餐飲體系。

受韓劇影響，台灣民眾對韓式飲食產生濃厚的興趣，尤其2013年知名韓劇《來自星星的你》引爆台人吃炸雞配啤酒的韓流熱潮，其中千頌伊在該劇中所吃的韓國炸雞品牌便是橘焱胡同此次簽訂台灣地區獨家代理「BHC炸雞」，夾帶BHC炸雞的高知名度，橘焱胡同預計明年於台灣地區開出三間門市。

BHC集團於2004成立，迄今已超過15年，旗下有五個品牌，包含韓式炸雞、韓式湯飯、韓式烤肉、牛排及漢堡等，其中BHC炸雞在全球近2,100間門市（韓國當地超過2000多家、美國1家、香港1家、新加坡1家、馬來西亞6家），台灣擬成為BHC炸雞海外第五個市場。

BHC集團看中橘焱胡同完整的餐飲管理及過去數個代理品牌成功來台之經驗，因此選擇橘焱胡同為台灣的獨家代理商。

展望後市，橘焱胡同持續看好台灣餐飲市場發展，將持續積極拓點、引進代理海外優質品牌進駐台灣、多角化電商業務，且仍持續尋求併購成長機會；此外，橘焱胡同也將著眼海外發展，預計明年上半年將前往美加地區拓點，長線將帶動橘焱胡同集團營收與獲利持續走高。