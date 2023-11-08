新陸書局推企業ESG必修課最新教材

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新陸書局在台創立一甲子，越越了半個世紀，長期掌握人文、科技、管理、財金等知識發展脈動，專精出版財務金融、會計、行銷、管理、統計、數學、休閒、餐旅等專業領域教科書。近年來在面對e 世代不同於過往的閱讀需求，新陸書局攜手大專院校教授群，將學術與數位資訊融合，領先國內出版市場，連續發表出一系列未來新興科技與應用的新書，例如：金融科技、程式交易、區塊鏈、機器學習、AI未來、元宇宙等，不斷地推陳出新，出版高品質且兼具深度與廣度的書籍，嘉惠全國的莘莘學子能增長智慧，培養出宏觀的視野。

新陸書局更獨具眼光，看準ESG全球趨勢，其中環境保護（Environmental）、社會責任（Social）和公司治理（Governance）蘊含著大量、快速增長且具深度的知識，已經成為企業的必修課程。新陸書局也快速推出ESG系列新書，例如:ESG+CSR企業永續經營、企業評價、勞動基準法、綠色金融、碳盤查成功關鍵秘笈等。

新陸書局此次非常榮幸能夠繼續邀請經濟部產業發展署碳盤查特聘講師，也是先前「碳盤查成功關鍵秘笈」一書主要作者：國立臺灣師範大學 楊聰榮博士/副教授與叡揚資訊負責碳盤查工具軟體開發的 李漢超處長，基於具備市場客戶應用基礎的「Vital NetZero零碳雲」數位化碳盤查工具軟體，共同編著「數位化碳盤查–第一次就上手」一書，希望能夠就企業實踐淨零排放的起手式 - 「溫室氣體盤查(碳盤查)」，將ISO 14064-1溫室氣體盤查作業方法，結合數位工具的使用；這本工具書內容包含了不同行業別的碳盤查案例演練、習作與試題，也提供QR code可以申請「Vital NetZero零碳雲」軟體試用，下載最新版的教學教材、軟體操作手冊與動態影片，非常適合大專院校教授群來運用，可為企業培訓專業「碳管理師」人才，以「碳盤查ISO方法導入、綠領人才培訓、數位賦能」三效合一策略，充分解決企業的「碳焦慮」。

叡揚資訊公司推出「Vital NetZero零碳雲」碳盤查工具軟體一年多以來，已經獲得電子業、半導體業、化學業、機械業、紡織業、航運業、教育界、法人研究機構、管理顧問服務公司等跨行業領域的客戶採用，能夠輕鬆快速地進行碳盤查，深獲好評，未來全行業擴散效應可期。「數位化碳盤查–第一次就上手」新書推出，已經獲得產官學研多位名人專家們的共同署名推薦。也響應政府宣示台灣2050年達成淨零目標，國內未來將有數十萬家企業都要進行碳盤查，相信此書的出版與推廣，可以貢獻一臂之力。

新陸書局共同攜手中華財務管理科技學會與叡揚資訊，於11月15日下午 1 : 30，假台北市復興北路99號2樓，犇亞國際會議中心201會議室，舉行「數位化碳盤查–第一次就上手」新書發表會，敬邀產官學研界貴賓們能共襄盛舉；期盼能藉此新書出版搭配碳盤查數位工具的使用，能為企業降低從事碳盤查工作的入門障礙，減少對於人員工作時間影響，充分提高碳盤查效率，加速實現企業淨零轉型，永續發展願景。

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