台灣大哥大資訊月 推五大應用

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2023年資訊月11月9日至12日於世貿一館登場，台灣大以「資安領航，響樂無界」為主題，展出五大應用。

資安服務方面，展出業界首創偵測偽冒網站的「反詐戰警」、隱碼服務「安心Call」，現場設置「次世代終端資安」專區，引導民眾一鍵啟動手機設定，保護隱私安全。

台灣大近期將推出「反詐戰警個人版APP」，消費者透過APP，即時辨識陌生來電，阻隔詐騙電話、簡訊，打造完整反詐生態圈。此外，台灣大亦展出「OP響樂生活」及「智慧家庭」應用，世界最小的智慧掃地機SwitchBot K10＋於資訊月首亮相，12月在台灣大電信獨賣。

台灣大今年資訊月攤位設計，以「OP無限艦隊」為概念，首度結合「裸視3D」技術，科技電信戰機從高度6米的「OP無限艦隊」基地，疾速衝出天際，民眾透過肉眼，就能欣賞到如臨其境的3D影像，帶來耳目一新的視覺盛宴。

據警政署統計，2022年全台詐騙金額高達69億元，台灣大「反詐戰警」和「安心Call」等服務，在資訊月透過「反詐戰警」提供的互動遊戲，讓民眾認識新型態網路詐騙，以及「偽冒網站／詐騙訊息」全民通報平台，可即時上傳疑似偽冒網站，為網路安全盡心力。

台灣大近期將推出「反詐戰警個人版APP」，即時辨識陌生來電，提供個人化的電話警示、自動封鎖號碼服務，並可掃描帶有惡意連結的高風險簡訊，避免用戶瀏覽詐騙網站，防堵詐騙風險，台灣大用戶免費使用，明年第一季擴大讓全台民眾使用。

民眾在資訊月現場也可體驗「安心Call」隱碼服務，輸入系統代表號與訂單號碼，即可將門號轉換為虛擬號碼，保護從業人員與消費者個資。台灣大同步打造「次世代終端資安」專區，透過簡單易懂的教學影片，讓用戶在手機上，設定資安保護功能，果粉於iPhone「隱私權與安全性」設定中，關閉「麥克風存取權」，即能輕鬆保護隱私。

「智慧家庭」專區則讓民眾提前體驗，台灣大即將在12月上市、來自日本的世界最小掃地機器人「SwitchBot K10＋ 智慧掃地機」，直徑僅24.8公分，約一個餐盤大小。現場感受透過Google智慧音箱，聲控各項家電，體驗智慧生活。此外，同步展出SwitchBot Hub 2主控機器人，支援國際新標準Matter協定，並具備紅外線遙控功能，串聯多款家電產品，將家中遙控器整合到SwitchBot Hub 2，讓電視、機上盒、冷氣等家電，都能透過APP及語音控制，讓傳統家電升級為智慧家電。

為了滿足用戶娛樂需求，台灣大推出子品牌「OP響樂生活」，串聯內容、設備、網路和服務，包括「OP影音劇院」和「OP遊戲玩家」，解決消費者在3C產品選擇和使用方面的痛點。台灣大將於資訊月實體展出市價107,380元的「Sony終極娛樂套裝」，包括65吋Sony 4K BRAVIA顯示器X85L、7.1.2聲道SoundBar HT-A7000、PlayStation®5，以及MyVideo串流影音服務，民眾可現場體驗極致的娛樂享受。

「OP遊戲玩家」專區，則將展示台灣大獨家銷售的虛擬實境裝置Sony PS VR2，以及logitech G CLOUD雲端遊戲掌機，盡情暢玩3A遊戲大作。