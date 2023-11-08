工人零防護挺險走5樓鋼樑 千坪倉儲被揪違建慘了

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桃園市大園區一處千坪倉儲營建工程，近日被發現申請建造執照尚未通過就施工，且有施工人員疑似未做好安全措施，就在5層樓高鋼樑上行走施工，相當危險。勞動檢查處與建築管理處獲報後前往調查，發現竟是超大型違建，立即勒令停工，後續將依《職安法》及《建築法》開罰。

大園有民眾發現，許厝港路一處工地內的施工人員，疑似沒做安全防護措施，就在約5層樓高的鋼樑上行走施工，宛如走獨木橋，畫面相當驚險，批視工安為無物。更有附近住戶指出，自從該工地開始施工後，家中地面磁磚陸續一片片隆起，牆壁也多處龜裂，認為是施工導致，使人擔心居住安全。

勞檢處祕書劉信良說明，勞檢處已派員實施勞檢，經檢視影片該工程已違反《職安法》規定，依法可處以3萬元以上、30萬元以下罰鍰，同時予以立即停工處分，後續將持續追蹤改善情況。

建管處長莊敬權指出，該土地屬非都市土地交通用地，經交通局核准興辦事業計畫做交通場站使用，此案經起造人委託建築師向建管處申辦建造執照，還在審查中，尚未核准。

莊敬權說，依《建築法》規定，非經審查許可並發給執照，不得擅自建造，建管處接獲通報該址有擅自施工情形，立即至現地稽查，並勒令即刻停工及要求補辦手續，此案於核發建造執照前，將依《建築法》處以擅自建造罰鍰。

另針對周邊住戶陳情施工導致房屋損壞，莊敬權提到，此案若經取得建造執照，建管處將依桃園市建築工程施工損害鄰房爭議事件處理辦法規定，受理民眾陳情施工損鄰，並委請第三方專業公會一同勘查，若損害屬實則會列管使用執照核發。