高雄107期重劃工程動工 將釋出2.24公頃特定商業專用區土地

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面積約3.76公頃的高雄市第107期市地重劃區，8日啟動重劃工程，除了開闢一條長度約350公尺、寬度約26公尺的計畫道路，預計明年3月底銜接起龍德新橋，讓龍德新路真正發揮效能，為博愛路連接至民族一路的龐大車流有效分流，提升大順一路輕軌路段的行車服務水準之外，107期重劃區將釋出2.24公頃特定商業專用區土地，作為未來發展零售業、服務業、娛樂業、批發業及有關商業活動的儲備用地。

高雄第107期公辦重劃工程8日正式啟動，主持動工儀式的高雄副市長林欽榮表示，明年元旦，總長22.1公里的輕軌成圓，北高雄即將邁入輕軌綠色運具交通新時代，因此，高市府繼完成龍德新路拓寬工程，龍德新橋也預計於今年底通車，配合第107期重劃工程推展，未來車輛將可直接從龍德新路橫跨愛河至民族一路，接通博愛路、自由路與民族路等重要交通幹道，打造北高雄東西向交通新軸線。

第107期市地重劃區面積約3.76公頃，總工程經費約1.28億元，從原來的乙種工業區經過兩級都委會審議後，無償取得道路、公園、綠地、停車場等1.52公頃的公共設施用地，並提供2.24公頃特定商業專用區土地，作為未來發展零售業、服務業、娛樂業、批發業及有關商業活動的儲備用地。

同時，停車場用地也將劃設上百格的停車位，有效緩解周邊地區停車需求，搭配輕軌通車帶來的人潮，將大幅度活絡大順一路及河堤南路兩側商業活動，為三民區、鼓山區創造龐大商機。

林欽榮指出，第107期市地重劃工程的關鍵任務，即在開闢一條長度約計350公尺、寬度約計26公尺的計畫道路，預計於113年3月底銜接起龍德新橋，讓龍德新路真正發揮效能，為博愛路連接至民族一路的龐大車流有效分流，提升大順一路輕軌路段的行車服務水準，預估可移轉大順路(博愛路至民族路區段)東西向28％的車流量，交通服務水準可從F級提升至D級。

他說，輕軌C24站到C32站沿途為北高雄重要商圈，義享天地、好市多等大型商業設施，向來是人流、車流匯集之處，高市府輕軌二階9項優化調整方案，將完善輕軌完工後周邊交通運輸系統，發揮關鍵效能，期勉地政局土地開發處加快開發腳步，如期如質完成第107期重劃工程，完整串聯河堤南路及民族一路，優化北高雄土地使用效益，加速地方繁榮發展。