2024終端應用恢復正成長 法人這樣評估聯詠

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2024 年終端應用恢復正成長，調升至Buy，目標價584 元。

結論：聯詠payout ratio 80%，現金殖利率高，且產品線較同業完整，在景氣波動下，獲利表現佳。

23Q3稅後EPS 10.46元：

23Q3營收為289.30億元，QoQ-4.52%，順利達成原訂的281億~291億元目標（1美元兌31元計算），QoQ-3.96~-7.26%。23Q3聯詠Driver IC營收為178.77億元，QoQ-7.50%，佔營收比重減少至62%（大尺寸為23%，小尺寸為39%）；SOC營收為110.82億元，QoQ+0.21%，佔整體營收比重增加至38%，TV SOC和影像處理為主要營收來源。毛利率較23Q2增加0.51個百分點至42.25%，高於公司原預期毛利率38.0~40.0%，主要是產品組合較佳，和台幣貶值以及成本的下滑。加上NRE營收貢獻7,800萬和存貨跌價回沖3.02億元，使毛利率優於預期。23Q3稅後EPS 10.46元。

23Q4運運展望：

消費性電子回升不明顯，客戶調整庫存更謹慎，多為急單和短單，變化很快。23Q4以大尺寸表現較佳，其他都呈現衰退，中小尺寸出貨量減少，雖然OLED DDI和手機TDDI因年底季節促銷補庫存，但VR新產品出貨告一段落，及車載TDDI庫存調整。大尺寸Driver IC將會增加，雖然TV進入淡季，不過NB小量回補庫存。23Q4 SOC下滑較明顯，因電視、monitor scaler、安防等進入傳統淡季。因產品組合銷售組合改變和產品價格下滑，且23Q3有庫存跌價回沖，和匯率收益，23Q4則無此部份，23Q4毛利率恐將有壓。

2024年增長動能：

聯詠 2024年成長動能包括OLED在智慧手機的滲透率持續看好，OLED平板的滲透率也會持續成長；TV SoC會有新產品、新客戶加入；PC/NB在AI帶動下，可望迎來換機需求，尤其是高階NB佔比會提升；車用也會有持續成長、ASIC則有機會有不錯的表現。