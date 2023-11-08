融程電10月營收 年減5.6％

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融程電（3416）10月營收1.86億元，月減14.4％，年減5.6％。累計前10月營收21.80億元，年增1.1％，改寫歷史新高紀錄。受惠產業智慧化風潮下，隨時掌握市場脈動，累計前三季與Q3毛利率、營益率、淨利率三率表現皆較去年提升，第三季營業利益率達到22.5％，創下歷史新高，產業耕耘效益顯現。

伴隨工業4.0、IoT、雲端、AI、產業智慧化風潮， 萬物聯網架構建置產生更多新應用，融程電將AI技術等新架構導入，針對愈來愈多應用服務的市場需求，強調軟硬體整合、能提供完整解決方案的新商業模式，強固型筆電搶攻跨產業商機提升毛利及產品附加價值，瞄準國防、新能源應用、汽車檢測、電動車載駕駛載具儀表板等控制介面、雲端、軟硬體、系統整合領域布局。

展望後市，融程電強固型平板、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器 （DISPLAY ＆ HMI）與強固型筆電業務將持續聚焦八大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具電腦儀表板整合應用、能源應用領域、食品加工自動化、醫療保健、國防，與公共安全。

另外，公司也積極投入充電站，電動載具儀表板等雲端整合服務，針對客戶數位轉型應用服務，AIOT，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整之解決方案，持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。