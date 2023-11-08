歐洲車企EV轉型遇困 向中國廠商求解

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歐洲大型車企2023年1～9月的財報日前已全部公布，儘管其純電動汽車（EV）的銷量年增長63％，高於世界平均水平（年增長33％），但銷售額擴大而利潤縮小的車企很多。伴隨著向成本比引擎車高的EV轉型，歐洲車企紛紛苦於成長之痛，不得不放下身段尋求向中國同業求助。

日本經濟新聞8日報導，歐洲車企困境的背景是EV製造成本居高不下，除了開發投資外，電動零部件採購費也增加，成本被認為達到燃油車的1.5倍。加上歐洲大型車企大多將占成本4成的車載電池外包，與也是電池廠商的比亞迪（BYD）、推進自主生産的美國特斯拉的成本競爭力差距並沒有得到彌補。

報導稱，在佔EV銷量三分之二的中國市場，歐洲車企面臨的困境尤其嚴峻。梅賽德斯‧奔馳高管表示，「（中國）價格競爭激烈，首次經歷如此嚴峻的市場環境」，這讓歐洲大型汽車企業不得不在補貼之外進一步降價10％左右。

在這種情況下，甚至出現了依賴中國汽車廠商的歐洲大型車企。歐洲Stellantis近日表示，將收購中國EV新興企業浙江零跑科技約20％的股權。

一直對中國産EV享受補貼加以批評的Stellantis執行長Carlos Tavares修正了之前的言論，改稱「歐洲市場是開放的，對中國也是友好的，我們已經做好戰鬥準備」。他表示，中國汽車廠商的成本競爭力比我們高30％，並認為要提高EV的盈利能力，必須進行合作。

大眾也決定向中國的小鵬汽車出資。大眾將利用小鵬的EV底盤，在2026年推出兩款EV新車型。此外，大眾還取得中國大型車載電池企業「國軒高科」26％的股權，目的在於降低電池成本。

德國寶馬2022年提高了中國合資企業的出資比例。2023年1～9月的EV銷量年增長93％，營業利潤增加。在作為主力車型的燃油車銷量減少的情況下，寶馬面臨著向EV轉型的同時還要提高利潤率的艱難局面。